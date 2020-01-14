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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 49 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 108'i muvazzaf asker olmak üzere, 176 şüpheliyi yakalamak için operasyonlar başlatıldı.

14.01.2020 08:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:04İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 49 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 108'i muvazzaf asker olmak üzere, 176 şüpheliyi yakalamak için operasyonlar başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu sabah FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında 97'si muvazzaf 143'ü üsteğmen, 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6  F16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe jandarma komutanın da bulunduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 49 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.



İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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