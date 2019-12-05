Haberler » Güncel » İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı - Haber

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

İzmir ve 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

05.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:08İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
ve 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada yakalama çalışmaları süren 6 firariden 3'ünün yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.
FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da dün düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliden 12'si yakalanmış, soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Binanın 4. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haber
22:29 BAKAN ERSOY, HAFIZA ODASI SERGİSİNİ GEZDİ - Haber
22:22 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü - Haber
22:22 Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber
22:14 SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna "süper fare"li kargo - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
5.12.2019 22:47:10