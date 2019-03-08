İzmir Merkezli Tarihi Eser Operasyonu

İzmir
merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çamyayla köyü Keller Arpası mevkisinde tespit edilen izinsiz kazıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu İzmir, Eskişehir
, Ankara
, Kütahya
, Bursa
ve Tokat
'ta 12 adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev adresinde yapılan aramada bulunan 7 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA