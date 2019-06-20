İZMİR Mert'e acı dolu veda

Mert'e acı dolu vedaİzmir
'in Urla
ilçesinde, önceki akşam hocasının evindeki bir mezuniyet partisine katılan yan evin bahçesine kaçan voleybol
topunu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mert Motör, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Motör, için, DEÜ Konservatuvar'da da uğurlama töreni düzenlendi. Anne
Ayten Motör'ün, Mert'in mezuniyet cübbesi koyulan tabutunun başında, Ben robot oldum oğlum. Şimdi seni bir daha göremeyecek miyimö diyerek gözyaşı dökmesi herkesi hüzne boğdu. Ayrıca, Mert Motör'ün 6 gün sonra, (26 Haziran) doğum günü olduğu bildirildi.
Önceki gün saat 20.30 sıralarında Bademler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi
Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, bugün yapılması planlanan ve iptal edilen mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde hem mezuniyet hem de bir opera performansının kutlama partisine katıldı. Havuza girip eğlenen gençlerden bazıları voleybol oynamaya başladı. Bu sırada top, yandaki evin bahçesine kaçtı. Öğrencilerden Mert Motör, topu almak için korkuluklara tırmanmak istedi. Ancak Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Arkadaşları, ilk başta şaka yaptığını düşündükleri Motör'ü, şezlong ve sandalye kullanarak akımdan kurtarmaya çalıştı. Şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabilen Motör, çağırılan ambulansla Seferihisar
Necat Hepkon Devlet Hastanesi
'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi.
TABUTUNA MEZUNİYET CÜBBESİ KOYULDU
Yakın zamanda eğitim ve iş için Avustralya
'ya gitmeyi planlayan Mert Motör için, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen Anne Ayten ve baba Mustafa Motör'ün yanı sıra, arkadaşları, öğretmenleri ve tüm sevenleri, talihsiz genç için gözyaşı döktü. Anneanne Ayşe Aytaş, torununu son kez görmek için geldiği tabutun başında fenalaştı. Havadar bir alana kaldırılan Aytaş, daha sonra kendine geldi. İş ve eğitim için gelecek günlerde Avustralya'ya gitmeyi planlayan Mert Motör'ün, 6 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.
'BEN ROBOT OLDUM OĞLUM'
Anne Ayten Motör'ün, tabut başında, Ben robot oldum oğlum. Bir kez görebilseydim seni, bir kez sarılabilseydim. Şimdi seni hiç göremeyecek miyimö diyerek gözyaşı dökmesi, herkesi hüzne boğdu. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, cenaze uğurlama töreni için DEÜ Konservatuvar'a gönderildi. Uğurlama töreninde, fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj barkovizyondan gösterildi. Ayrıca, öğretmenleri ve arkadaşları da sahneye çıkarak duygularını dile getirdi. Bir arkadaşı, hocanın evinde kutlanan opera oyununda aslında Mert'in yer almadığını, ama geldiğini belirterek, 'Kutlamanın yapıldığı eve girer girmez, 'Ben tanrı misafiriyim, misafir kabul eder misiniz' dedi. O korkuluklara bizler de dokunabilirdik. Hayatta olmamızı ona borçluyuz dedi.
Törenin ardından cenaze, Narlıdere
Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.