23.06.2019 13:09
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İZMİR MESUT ÖZİL'DEN SEYYAR ÇİÇEK SATICILARINA TEPKİ

İSTANBUL'da 7 Haziran'da evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile ünlü futbolcu Mesut Özil, balayına Çeşme'de devam ediyor.

İSTANBUL'da 7 Haziran'da evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile ünlü futbolcu Mesut Özil , balayına Çeşme 'de devam ediyor. Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı 2 katlı lüks villada, Almanya 'dan gelen misafirlerini de ağırlayan Özil, eğlendiği mekandan çıkarken yanlarına gelen seyyar çiçekçilerle gerginlik yaşadı. Özil, etrafını saran çiçekçilere, bağırarak, tepki gösterdi.
Arsenal 'de futbol oynayan Türk asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçen 7 Haziran Cuma günü İstanbul 'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, geçen günlerde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya geldi. Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri geldi. Özil, Almanya'dan gelen bir grup arkadaşı ile Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.
Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir an da sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşları ile eğlence mekanının önünden ayrıldı.İZMİR MESUT ÖZİL'DEN SEYYAR ÇİÇEK SATICILARINA TEPKİ
Kaynak: DHA
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