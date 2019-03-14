İzmir Metronun Yeraltı Otoparkındaki Göçükte Çalışmalar Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin metro vagonları için bir firmaya yaptırdığı, inşaatı süren yeraltı otoparkında göçük altında kaldığı sanılan bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın
için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bekçilerin yakınları da yapılan çalışmaları izleyerek umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, sayıları giderek artan metro vagonlarının park yeri ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar
semtinde yapı süren 2 katlı yeraltı tesisinde dün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Sabah
vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın
(65) ulaşılamaması üzerine bölgeye AFAD
, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede dedektör köpeklerinde katıldığı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, sarsıntılardan kaynaklanabilecek göçme riskine karşı, göçük yakınındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürerken, iki bekçinin yakınları da çalışmaları takip etti. Arama çalışmalarının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Kızılay
ekipleri de kayıp bekçilerin yakınları için şantiye alanının yakınına çadır kurdu. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara daha çok iş makinesi katılırken, AFAD ekipleri de dedektör köpekler ve dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İki bekçinin bulunması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, ailelerin umutlu bekleyişi de devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Kaynak: DHA