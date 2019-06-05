İZMİR MHP İZMİR, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN 100 AVUKAT GÖNDERECEK

MHP İzmir
İl Teşkilatı üyeleri, Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde bir araya gelerek, bayramlaştı. Törende konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
, 23 Haziran'da yenilecek olan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine İzmir'den 100 avukat görevlendireceklerini söyledi. MHP İzmir Milletvekili
Prof. Dr. Hasan Kalyoncu
da, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentilerin olduğunu belirterek, İstanbul'u inşallah kazanacağız ama aksi bir durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten Cumhur İttifakı yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır dedi.
MHP İzmir İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Kültürpark
'taki Göl Gazinosu'nda bayramlaşma töreni düzenledi. Törene, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu
ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, MHP'li Aliağa
Belediye Başkanı Serkan Acar
'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kalyoncu ve Osmanağaoğlu, tüm masaları tek tek ziyaret ederek, partililerle sohbet etti. Açılış konuşmasını yapan Veysel Şahin, Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından iptal edilen ve gelecek 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görev yapmak üzere İzmir'den 100 avukat göndereceklerini belirterek, Bayramlar bizleri birbirimize yaklaştıran, aynı duygularda buluşturan umut, birlik ve dirliği sağlayan günlerdir. Bizim için bayramlar bir paylaşma ve gönül köprülerini güçlendirme vesilesidir. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Birliğimizi ve dirliğimizi perçinlemek için, yüreğe yürek koymak ve düşmanlarımıza buradayız demek için geldiniz. Bizim en büyük değerimiz ülkücülüktür. Bizleri bir aile yapan, başarı ve sevinçte, zorlukta ve kederde bir araya getiren hep dava şuuru olmuştur. Bayram vesilesiyle sizlerden bir ricam var; bana sorumluluklarımı unutturmayın, bana bizim bizden başka kimsemiz olmadığını unutturmayın. Bana ülkücülükten daha değerli hiçbir şey olmadığını unutturmayın dedi.
Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Şahin, FETÖ İstanbul'la yatıyor İstanbul'la kalkıyor. Temel, Kemal ve Meral İstanbul'la yatıyor İstanbul'la kalkıyor. Bu kadar Türkiye
düşmanı tek bir hedefe yöneldiyse biz boş mu duracağız, planları bozmayacak mıyız CHP
'nin İstanbul'u PKK
ve HDP
ile birlikte yönettiğini düşünebiliyor musunuz Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayıldı, aradaki fark 29 binden 13 bine düştü. Bu hırsızlık değil de nedir diye konuştu.
'MİTİL' TARTIŞMASI
Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin yaptığı İstanbul'a mitil sereceğim açıklamasının çarpıtıldığını belirterek, Zeka önemli bir şey. Başkanlık Divanı'nın tamamı İstanbul'da, il başkanlarımızın, milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da. İstanbul'un her yerinde MHP müthiş bir çalışma sergiliyor. Genel Başkanımız, mitili zaten İstanbul'a attı. Bu söz, İstanbul'da çalışma yapılacağını, MHP'nin meydanlarda ve sokaklarda olacağını ifade ediyor. Bu söz üzerinden Genel Başkanımıza sataşma niyeti taşıyanları uyarıyoruz, zekanızı geliştirin dedi.
'ÜLKE YÖNETİMİNİ ETKİLEYECEK BİR DURUM DEĞİL'
Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentilerin olduğunu belirten Kalyoncu, İstanbul'u inşallah kazanacağız ama aksi bir durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten Cumhur İttifakı yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır diye konuştu.
Bir diğer MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da, partililerin bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında, Ramazan ayı, güzelliklerin anılmasının gerektiren bir ay olmasına rağmen fitneyi, fesatı ve masum kanı dökmeyi görev addetmiş, hakka düşman, batıla köle olmuş PKK terör örgütünün elinden kan yine eksik olmamıştır. Allah'tan dileğim, şehit ailelerimizin bu bayramı, kıymetli evlatlarının yokluğunu en az derecede hissederek geçirmeleridir dedi.
Konuşmaların ardından birbirleriyle bayramlaşan partililer, daha sonra ayrıldı.
Kaynak: DHA
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