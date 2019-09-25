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İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Açıklaması

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.

25.09.2019 09:54İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Açıklaması
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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