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İZMİR Milli sporcudan koronavirüs misafirperverliği

Milli sporcudan koronavirüs misafirperverliğiTEKERLEKLİ sandalye tenis turnuvalarında büyük başarılar elde eden milli paralimpik tenisçi Büşra Ün (24), İzmir'e gelen Faslı tenisçi arkadaşı Najwa Awane'ı koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemeyince evinde misafir etmeye başladı.

07.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:38
Milli sporcudan koronavirüs misafirperverliği
TEKERLEKLİ sandalye tenis turnuvalarında büyük başarılar elde eden milli paralimpik tenisçi Büşra Ün (24), İzmir'e gelen Faslı tenisçi arkadaşı Najwa Awane'ı koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemeyince evinde misafir etmeye başladı. Yaklaşık bir buçuk aydır bir arada yaşayan sporcular, zamanlarını evde birlikte antrenman yaparak geçiriyor.
Tekerlekli sandalye tenisinde Türkiye'yi temsil ederek pek çok başarıya imza atan milli paralimpik tenisçi Büşra Ün, yaklaşık bir buçuk ay önce Fas'tan İzmir'e antrenman için gelen engelli tenisçi arkadaşı Najwa Awane'ı koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemeyince evinde ağırlamaya başladı. Tam ülkesine dönmek üzereyken Fas'a uçuşlar iptal edilince Türkiye'de kalmak zorunda olan Najwa ile Büşra, şimdi zamanlarını evde birlikte antrenman yaparak geçiriyor. Kimi zaman evde cama çerçeveye zarar verseler de ailesinin bu durumu hoşgörüyle karşıladığını dile getiren Ün, Najwa'nın annesinin her görüntülü konuşmalarında kendisine teşekkür ettiğini ve gözlerinin dolduğunu söyledi.
'O ARTIK AİLEDEN BİRİ'
Koronavirüs salgınının herkesi olumsuz etkilediğini söyleyen Ün, "Antrenmanlarımız durdu ve turnuvalarımız ertelendi. Ben karantinayı arkadaşım Najwa ile geçiriyorum. Najwa buraya antrenman yapmaya gelmişti. Turnuvalara birlikte gidecektik ancak birden turnuvalar iptal olmaya başladı. Daha sonrasında uçuşlar da iptal oldu ve kendi evine gidemedi. Yaklaşık 1,5 aydır birlikteyiz. Birbirimize rakip olmayı planlarken karantina partneri olduk. Birlikte antrenman yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Salonumuza file gerdik ve birlikte çalışıyoruz. Doğum gününü bile birlikte kutladık. Najwa annesi ile görüntülü konuşurken annesinin gözlerinin dolduğunu görüyorum. Ailesi için çok zor bir süreç 1,5 aydır kızları başka bir ülkede başka bir aileyle kalıyor. Bizim içinse o artık aileden biri" dedi.
Vakitlerinin çoğunu antrenman yaparak geçirdiklerini söyleyen Najwa ise, "Büşra'nın annesi beni ondan daha çok seviyor. Aileye teşekkür etmek istiyorum. Büşra'ya beni antrenman yapmaya zorladığı için teşekkür ederim. Evime dönebilmeyi umuyorum. Birlikte bir gün partner olarak oynayacağız. Birlikte oynayacağımız turnuvada turnuvayı kazanabilmek istiyoruz" diye konuştu. İZMİR Milli sporcudan koronavirüs misafirperverliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tenis, İzmir, Güncel, Haber

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