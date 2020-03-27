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İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyorİZMİR'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede uygulamaya konulan toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, şehir içi yolcu minibüslerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi nedeniyle en fazla 7 yolcuya...

27.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:35
İZMİR Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

İZMİR'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede uygulamaya konulan toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, şehir içi yolcu minibüslerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi nedeniyle en fazla 7 yolcuya hizmet verebiliyor. Minibüsçüler İzmirliler'in evden çıkmama konusunda hassas davranmaları nedeniyle çoğu zaman 7 yolcu bile bulamamaktan yakındı. Kimi minibüs şoförlerinin ise yasağa rağmen bu kurala özen göstermedikleri ieri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında,  tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, İzmir'de toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması için tedbirler alındı. Bu kapsamda minibüs şoförleri 14 kişilik yolcu kapasitesini 7 kişiye düşürdü, yolcuları ise her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde, arkalı önlü çapraz hizalı biçimde taşımaya başladı. Aynı zamanda her yolcuya para alışverişi sırasında kolonya ikram eden minibüs şoförleri, İzmirliler'in 'evde kal' uyarılarına büyük oranda uymaları nedeniyle seferlerinde 7 kişiye dahi ulaşamadıklarını söyledi.

İşe gidiş ve dönüş saatlerinde bile en fazla 5 yolcu alabildiklerini belirten Gaziemir- Üçyol hattında sefer yapan minibüs şoförü Baran Aktaş, "Kurallara uyuyoruz. Polis ve zabıta denetimleri oldukça sıkı. Her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde yolcularımızı oturtuyoruz. İzmir'de genel olarak vatandaşların dışarı çıktığını düşünmüyorum. Öğlen saatlerinde ise yomcu bulamadığımız için kan ağlıyoruz. Boş gidip, bomboş dönüyoruz" dedi.

'65 YAŞ SINIRLAMASINA DA DİKKAT EDİYORUZ'

Minibüs şoförü Mustafa Şahin, "Önceden 14 kişi taşıyorduk şimdi bu rakam 7 kişiye düştü. 7 kişiyi bulmak, bu koşullarda çok zor hatta mümkün değil. Koronavirüs tüm sektörleri etkiledi. Araçlarımızda eldiven ve maske var. Bunları takarak, kendi ve yolcularımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Minibüsçüler olarak kurala uyuyoruz. 65 yaşından büyük yolcularımızı, onların sağlığına düşenerek minübüslerimize almıyoruz" diye konuştu.

Fazla yolcu taşıyamadıklarını söyleyen minibüs şoförlerinden Özcan Aslan da, "7 yolcuyu bulamıyoruz. Genelde 3 - 4 kişi ile gidip, dönüyoruz. 7'den fazla yolcu alınırsa bunun cezası var. Belediye ekipleri, trafik ekipleri buna müsaade etmiyor. Yolcuların ir çoğu da zaten yarı yarıya taşıma kuralını biliyorlar artık" diye konuştu.

KURALA UYMAYANLAR DA VAR

Gaziemir - Üçyol hattında seyahat eden yolculardan Baran Çevik, "Minibüse binerken, ister istemez tedirgin oluyoruz. Bu uygulama ailemiz ve çocuklarımız için çok iyi oldu. Her sabah, minibüs kullanan biriyim. 7 yolcudan fazla yolcu alınmadığını gözlemliyorum. Cezalar da oldukça ağırmış" dedi.

Markette çalıştığı için her gün toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten yolculardan Ayşenur Gürbüzerler, "Hergün mutlaka minibüs ile yolcuyuk yaıyorum. Bazı minibüslerde gerçekten yolcu sayıları azaltıldı. Ancak, zaman zaman bu kurala uymayan minibüs şoförleri de olabiliyor. Dolu minübüslere de bindiğim oluyor.  Böyle durumlarda şoförü uyarıyorum. 'Herkes sizin gibi işe gidiyor. Yolcuyu yolda mı bırakalım?' diyorlar. Kural güzel ama uyulması gerekiyor. Bazılarımız işe gitmeye mecburuz. Bütün minibüs şoförleri kurala uysun ve virüsü birbirimize taşıyıp, sağlımızdan olmayalım" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel

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