İzmir minik asya için ilik nakli kampanyası başlatıldı

Minik Asya için ilik nakli kampanyası başlatıldıİZMİR'de, 'Paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen 6 yaşındaki Asya Soylu'nun ailesi, kampanya başlattı. 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, bir alışveriş merkezine getirilen Kızılay aracında kan bağışları alındı. İzmir 'de PNH hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilik nakli bekleyen Asya'nın ailesi, hasta çocuklar için ilik nakli kampanyası başlattı. Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının ve özel bir anaokulu çalışanlarının da destek verdiği 'Gen ikizin seni arıyor' adlı kampanya kapsamında, gönüllüler tüm gün boyunca kan verdi. Kızılay aracının içinde 3 tüp kan veren bağışçılar, Asya ve onun gibi ilik nakli bekleyen çocuklara umut oldu. Bornova'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Asya'nın ailesinin yanı sıra, Asya'nın okuduğu özel bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri de gönüllü olarak görev aldı. Minik Asya herkesi donör olmaya davet ederek, "Bugün burada güzel bir şey yapmak istedik. Kan vermemiş olan insanlar gelip kan veriyor, kan veren insanlar da onlara yardım ediyor. Daha güzel oluyor. Bu hiç bitmeyecek, hep devam edecek. Genetik ikizinizi bulup da hayat kurtarın. Hayal ediyorum, bir gün herkes kan verecek ve çocuklar hiç hasta olmayacak" dedi.'TEK UMUDUMUZ KISA SÜREDE DONÖRÜN BULUNMASI'Asya'nın genetik ikizini bulmak için yola çıktıklarını söyleyen baba Ercan Soylu, "Donör arayışını sadece Asya üzerinden değil, tüm çocuklara yönelik yapıyoruz. Biz bu arayışı kendimize bir görev olarak benimsedik. Türkiye'de ve yurtdışındaki tüm hastalara umut olmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. İlik nakli, Türkiye'de ve dünyada genetik ikiz aradığımız anlamına geliyor. Almanya'da 5 milyonun üzerinde donör listesi varken, Türkiye'de bu daha yarım milyon olmadı. Amacımız herkesi bilinçli bir şekilde donör olmaya davet etmek, onlara bir insana can olabilmesi için gereken imkanın damarlarında akan canın içinde olduğunu bilmesini sağlamak. Asya'nın tek çözümü ilik nakli olması. İki haftadır vücudundaki bozuk hücrenin vücuduna zarar vermemesi için damar yoluyla alınan bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç bozuk hücreyi dondurarak, Asya'nın fiziksel olarak herhangi bir sorun yaşamaması için destek veriyor. Tek umudumuz kısa sürede donörün bulunması ve nakil olması. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok şu an, fakat enfeksiyon kapmaması için dışarıdaki hastalıklardan korunmak için maske takıyor" dedi.Özel bir anaokulunun kurucusu olan Mustafa Yılmaz ise, "Asya bizim 5 yaş grubundaki öğrencimiz. Asya'yı okulumuzda kabul ettikten sonra daha fazla bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Gönüllü çalışanlarımızla ve ailesiyle birlikte bir proje geliştirdik. İlk etapta okulumuzda toplu bir kan bağışı yaptık. İkinci olarak da bu projeye destek verenlerle beraber kampanyamızı devam ettiriyoruz. Asya gibi yüzlerce, binlerce kök hücre nakli bekleyen hastaya umut olmak için yola çıktık" diye konuştu.Kan veren bağışçılardan Ali Şengül de, "Çok mutluyum, iyi bir şeye vesile olduğum için. Umarım güzel bir yere gider, bir çocuğun iyileşmesine vesile olmuş oluruz. Hiç yoksa her sene bir kere kan verilsin. Başka bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.