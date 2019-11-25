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İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti

Minik Belinay, Cumhurbaşkanı Eroğan'ı gülümsettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretine 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın sözleri damga vurdu.

25.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:56
Minik Belinay, Eroğan'ı gülümsetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü AK Parti İl Başkanlığı ziyaretine 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken, yanında ayakta duran minik Belinay'ın Erddoğan'ın sözlerini 'Dede Selamünaleyküm' diyerek kesmesi, salonda bulunanların gülümsemesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken hemen yanı başında ayakta duran AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız'ın torunu 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın, Dede Selamünaleyküm diyerek söze girmesi, Erdoğan'ın yanı sıra salondaki yüzlerce kişininin gülümsemesine neden oldu. Konuşmasını yarıda kesen Erdoğan, İşte bu da bir Hatice yanıtını verdi. Daha sonra salondakilerin, Devam et demesi üzerine minik Belinay, Tayyip dede sana selam olsun dedi. Erdoğan da, Aleykümselam olsun sözleri ile karşılık verdi. Daha sonra minik Belinay, Selamünaleyküm, Aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an, bir Allah'a inanan, Müslüman'ım Müslüman dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler, Belinay Yıldız'ı alkışladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.
İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti

Cumhurbaşkanı, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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