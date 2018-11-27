"İzmir Modeli" Sempozyumla Anlatılacak

Perşembe günü başlayacak iki günlük bilimsel toplantının açılış konuşmalarını Başkan Aziz Kocaoğlu ile Rektör Cemali Dinçer yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde hayata geçirdiği yatırım ve projelerle birlikte literatüre 'İzmir Modeli' olarak geçen yerelde kalkınma stratejileri, bilimsel bir sempozyumda masaya yatırılacak. 29-30 Kasım tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek "Yerel Yönetimde İzmir Modeli" sempozyumunun açılışı konuşmalarını Başkan Aziz Kocaoğlu ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemali Dinçer gerçekleştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi ve Yaşar Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenecek sempozyumda "Mali Disiplin ve Stratejik Planlama", "Yerelde Kalkınma", "Toplu Ulaşım", "Sosyal Hizmetler", "Körfez Olgusu ve Çevre", "Katılımcı Planlama-Dönüşüm", "Kültür ve Akdeniz Akademisi" başlıkları ele alınacak.

2 panel, 8 oturum

29 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak sempozyumun açılış oturumunda,İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, "İzmir Modeli Hangi Değerler Üzerinden Hangi Yöntemle Nasıl Bir İddia Taşıyor?" başlıklı bir konuşma yapacak.

Sempozyumun birinci oturumu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Oyan moderatörlüğünde gerçekleşecek. "Mali Disiplin, Stratejik Planlama" başlıklı bu oturumda İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen sunum yapacak. Yine aynı üniversiteden Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı,oturuma tartışmacı olarak katılacak.

"Yerelde Kalkınma" başlıklı ikinci oturum Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Yercan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal'ın sunum yapacağı oturuma Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Eski Başkanı Fatma Can Sağlık, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu tartışmacı olarak katılacak.

"Toplu Ulaşım" başlıklı üçüncü oturum,İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe moderatörlüğünde gerçekleşecek. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil'in sunum yapacağı oturuma,Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Gökhan Menteş ile emekli öğretim üyesi Dr. M. Yıldırım Oral tartışmacı olarak katılacak.

Günün son oturumunda "Sosyal Hizmetler" konulu panel gerçekleşecek. Yaşar Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu'nun moderatörlüğündekipanele,Prof. İlhan Tekeli, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Begüm Özden Fırat ile Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu konuşmacı olarak katılacak.

15 yılın emeği

Sempozyumun ikinci günü olan 30 Kasım Çarşamba günü ise "Körfez Olgusu ve Çevre", "Katılımcı Planlama-Dönüşüm", "Kültür ve Akdeniz Akademisi" başlıkları ele alınacak.

DEÜ'nden Prof Dr. Filiz Küçüksezgin'in moderatörlüğündeki "Körfez Olgusu ve Çevre" başlıklı oturumda DEÜ'nden Prof.Dr. Gökdeniz Neşer ve Prof.Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, Çankaya Belediyesi eski Başkanı Bülent Tanık'ın moderatörlüğündeki "Katılımcı Planlama-Dönüşüm" başlıklı oturumda İYTE'den Doç.Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç.Dr. Zehra Akdemir ve Doç.Dr. Semahat Özdemir konuşmacı olacak.

Ege Üniversitesi'nden Prof.Dr. Alp Yücel Kaya'nın moderatörlüğündeki "Kültür ve Akdeniz Akademisi" başlıklı oturumda yer alacak isimler ise Bilgi Üniversitesi'nden Doç.Dr. Serhan Ada, Kadir Has Üniversitesi'nden Prof.Dr. H.Murat Güvenç ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Şükrü Özen.

Sempozyum, Prof. Dr. İlhan Tekeli moderatörlüğünde Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gencay Şaylan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel Göymen, yazar Selahattin Yıldırım, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yöneticisi Sezin Üskent'inkonuşmacı olarak katılacağı kapanış paneli ile son bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 15 yıldaki uygulamaları, bir süre önce 26 kişilik akademisyen ve araştırmacı grubu tarafından bilimsel bir çalışma haline getirilmiş,çok sayıda toplantı ve çalıştay yapılarak değerlendirilen çalışmalar 9 kitap halinde derlenip yayınlanmıştı.