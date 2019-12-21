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İzmir motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı

Motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, motosiklet sürücüsü Serhat Özkan, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptıktan sonra dengesini kaybederek düşerek yaralanması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

21.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:19
kazası güvenlik kamerasına takıldı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, motosiklet sürücüsü Serhat Özkan, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptıktan sonra dengesini kaybederek düşerek yaralanması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçen çarşamba saat 09.30 sıralarında Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. 28 AAL 227 plakalı motosikletiyle trafikte seyreden Serhat Özkan, önüne otomobil çıkınca motosikleti manevra yaptı. Manevrasıyla otomobile çarpmaktan son anda kurtulmasına rağmen dengesini kaybederek yere düşen Özkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı müdahalede sol ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Özkan, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet kazası ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Özkan'ın motosikletiyle karşısına çıkan otomobile vurmamak için manevra yaptıktan sonra düştüğü görülüyor.
İzmir motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı

Motosiklet, Güncel

Kaynak: DHA


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