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İzmir-motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı

Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptıİzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 5'i kadın 65 polis memuru, sertifikalarını aldı.

03.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:05
Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 5'i kadın 65 polis memuru, sertifikalarını aldı. Polislerin motosikletlerin üzerinde yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından verilen 5 haftalık eğitimi tamamlayan 65 polis memuruna, sertifikaları verildi. Polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın elinden aldı. Törende konuşan Aşkın, Teşkilatımız, bu kentin çocukları okula güven içinde gidebilsinler, kadınlarımız güven içinde hissetsinler diye özveriyle çalışmaya devam edecek. Her geçen gün güzel İzmir'imiz daha güvenli hale geliyor. Önümüzdeki günlerde motor sayımızı daha da arttıracağız. Rabbim tekerinize taş değdirmesin dedi. Öte yandan Aşkın, Bayraklı Adliyesi saldırısında şehit olan motorize şahin polis memuru Fethi Sekin'in motorunu kullandı. Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin cesurca yaptığı akrobatik hareketler, izleyenleri etkiledi. Tören, kokteylin ardından sona erdi.
İzmir-motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı

İzmir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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