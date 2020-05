İZMİR Muhabbet kuşu 'Atatürk'ü çok seviyorum' diyor

Kaynak: DHA

Muhabbet kuşu 'Atatürk'ü çok seviyorum' diyorİZMİR'in Buca ilçesinde "Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu görenleri şaşırtıyor. Sahibi kuaför Yasin Altunbaş (30), 1 yaşındaki 'Kaptan' adlı kuşun sözleriyle dükkana gelen müşterileri şaşırttığını söyleyerek, kuşunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi daha da ilgi çektiğini belirtti.Buca ilçesinde yaşayan Yasin Altunbaş'ın kuşu Kaptan, 'Aşkım', 'Paşa', 'Nene hoş geldin? sözlerinin yanı sıra 'Atatürk'ü çok seviyorum' cümlesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kuaförlük yapan 30 yaşındaki Yasin Altunbaş, 1 yıldır baktıkları Kaptan'ın kısa zamanda ona gösterilen ilgi ve sevgiyle konuşmaya başladığını söyleyerek, kelime hazinesini günden güne genişlettiğini ifade etti. Kaptan'ın yalnız kalmaktan hiç hoşlanmadığını anlatan Altunbaş, "Kaptan bir yıldır bizde. Ben çalıştığım için annem onunla daha fazla ilgileniyor. Hep annem konuştu onunla. Aralarında güzel bir bağ oluştu. İlk kelimesini duyunca şaşırdık. Ama artık alışkınız" dedi. Kaptan'ın her sabah kalktığında Atatürk ile güne başladığını anlatan Altunbaş, "Her sabah ilk sözü 'Atatürk'ü çok seviyorum' oluyor. 'Aşkım, kuzum, neşem hoş geldin' diyor. Ama 'Atatürk'ü çok seviyorum' sözü herkesi gururlandırdı. Müşteriler çok seviyor. Duyanlar şaşkın. Annem Beşiktaşlı. Bu yüzden 'Beşiktaş şampiyon' da diyor" diye konuştu.'KUAFÖRÜN MASKOTU OLDU'Altunbaş'ın dükkanına gelen müşterilerden Sevcan Çalışkan da Kaptan'ı duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyerek sözlerinin çok net anlaşılabildiğini vurguladı. Çalışkan, "Bu salonun müdaviyim. Kaptan'ı görünce çok şaşırdım. Muhabbet kuşu daha önce de görmüştüm. Konuştuklarına birçok kez şahit oldum. Ama Kaptan'ın diğer kuşlardan farkı 'Atatürk'ü çok seviyorum' demesi. Bu sözü duyunca tüylerim diken diken oluyor. Hem sevimli, hem de kuaförün maskotu oldu. Tüm müşteriler seviyor" dedi.KOLUNA ATATÜRK DÖVMESİ YAPTIRDIAynı salonda çalışan kuaför Taner Aygün de Atatürk sevgisini koluna dövme yaptırarak gösterdiğini söyleyerek, "Kaptan çok başarılı. Çünkü papağandan bile daha iyi konuşuyor. Müşteriler bazen ses kaydı olduğunu sanıyor. 'Atatürk'ü çok seviyorum' demesi bizi çok motive ediyor. Kolumda da Atatürk'ün dövmesi var. Gençliğini, yaşlılığını, Anıtkabir'i, doğum ve ölüm tarihleri ile imzasını dövme yaptırdım. İlerleyen zamanlarda buna Türk bayrağı ekletmeyi düşünüyorum. 5 yıldır bu dövme var. Atamızı her gün anıyoruz" dedi.