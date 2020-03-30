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İZMİR Nakliyeciler Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyor

Nakliyeciler Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyorİZMİR Nakliyeciler Sitesi'nde, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle uyarılan çalışanların, uyarılara rağmen hala...

30.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:40
Nakliyeciler Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyor
İZMİR Nakliyeciler Sitesi'nde, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle uyarılan çalışanların, uyarılara rağmen hala kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi.
Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor. İzmir 'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde de vatandaşlar 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle daha önce DHA'nın yaptığı haber sonrasında uyarılmıştı. Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
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İZMİR Nakliyeciler Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel

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İZMİR Nakliyeciler Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyor
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