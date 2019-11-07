Haberler » Güncel » İzmir narlıdere metrosu'nda iki istasyon birleşti

İzmir narlıdere metrosu'nda iki istasyon birleşti

İzmir Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleştiİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

07.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:38
İzmir Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.
Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki yedi istasyonda birden çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesi (TBM) ile aşarak iki istasyonu birbirine bağladı. 'Dev köstebek' diye de adlandırılan TBM'nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması, çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. TBM'nin tünelden çıkışını izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcı Eser Atak ile Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da vardı. Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir'de raylı sistemin uzunluğu 179'dan 186,5 kilometreye ulaşacak.
İzmir narlıdere metrosu'nda iki istasyon birleşti

Fahrettin Altay, Narlıdere, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:36   Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı
14:36   Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
14:36   Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi
14:36   Edirne'de muhtarlardan Mehmetçiğe destek
14:36   Çocukları için kurdukları kooperatif gelecek vadediyor
14:28   İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayan kişi, hayatını kaybetti
14:17   Son Dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
13:47   Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti
13:41   Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
13:14   Şarkıcı Özgün, otizmli çocukların yuhalandığı söylenen videoya sitem etti
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
14:17   Son Dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:33   Son dakika: Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
7.11.2019 14:37:03