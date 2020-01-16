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İzmir nazım hikmet ran, doğumunun 118'inci yılında foça'da anıldı

Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında Foça'da anıldıTÜRK edebiyatının önemli isimlerinden, şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında İzmir'in Foça ilçesinde anıldı.

16.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:25
Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında 'da anıldı
TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden, şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında 'in Foça ilçesinde anıldı.
Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118'inci yılında, emekli öğretmen Nuray Çiloğlu tarafından düzenlenen etkinlikle bir kafede anıldı. Nazım Hikmet'i seven çeşitli sivil toplum kuruluşu ile mesleklerden kişiler ve emekli öğretmenler etkinliğe katıldı. Anma etkinliğinde, Nazım Hikmet Ran'ın şiirleri okundu. Nazım Hikmet Ran'ın gazetelerde yayınlanmış ve kitaplarında yer almış dönem yazıları okundu. Sözleri Hikmet Ran'a ait 'Güneşin Sofrasındayız' şarkı, hep birlikte söylendi. Etkinliğe katılanlar, Nazım Hikmet Ran'ın doğum günü anısına, temsili ve küçük bir pasta kesmeyi ihmal etmedi.
İzmir nazım hikmet ran, doğumunun 118'inci yılında foça'da anıldı

Nazım Hikmet Ran, İzmir, Foça, Güncel

Kaynak: DHA


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