İzmir Nöbette Ölü Bulunan Asker Ödemiş'te Toprağa Verildi

Afyonkarahisar
'da vatani görevini yaptığı Orduevi'ndeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.'nin (Çınar
) (20) cenazesi askeri törenle memleketi İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde toprağa verildi.
Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi'nde vatani görevini yapan er Mustafa Ç.'nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden dün (Pazartesi) saat 18.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede Mustafa Ç.'yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mustafa Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
, Mustafa Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mustafa Ç.'nin cenazesi bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine uğurlandı. Mustafa Ç.'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri eskort eşliğinde Ödemiş'in kırsal Günlüce
Mahallesi'ndeki baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Mustafa Ç.'nin tabutu araçtan indirilmeden hellalik alındı. Ardından boşanmış olmaları nedeniyle cenaze aynı mahalledeki ana evinin önüne getirilip, ayrıca burada da helallik alındı. Daha sonra Mustafa Ç. için öğlen Günlüce Merkez
Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu
, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Umur Kılıç, Ödemiş İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Kiremitçi, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem
, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş
, Mustafa Ç.'nin uzun yıllar önce boşandıkları öğrenilen annesi Ganime Ç. ile babası Yaşar
Ç., 17 yaşındaki kız kardeşi İlayda Ç., siyasi partilerin temsilcileri ve kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri ile askerler katıldı. Kılınan namazın ardından Mustafa Ç.'nin askerlerin omzunda taşınan tabutu Günlüce Mahalle Mezarlığı'na götürüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Uzun süre mezarın başından ayrılamayan baba Yaşar Çınar'a tabutun üzerindeki Türk bayrağı ile oğlunun çerçeveli fotoğrafı verildi. Anne
Ganime Ç.'ye de ayrıca askerler tarafından bir Türk bayrağı verildi.
İzmir,Ödemiş