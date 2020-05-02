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İZMİR Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi

Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldiİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

02.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:53
Ödemiş'te çıkan yangında evin 2'nci katı kullanılmaz hale geldi
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Yumurtacı Sokak'taki ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yükselen dumanı görenler durumu itfayeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek içni çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yanan evin çevresine şerit çekerek geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. İZMİR Ödemiş’te çıkan yangında evin 2’nci katı kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Ödemiş, Güncel, Haber

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