İZMİR Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan ’en iyi öğretmen’ nöbeti

Okul bahçesinde koronavirüsü hiçe sayan 'en iyi öğretmen' nöbeti

İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, birinci sınıfa başlayacak çocuklarını kendilerince 'en iyi öğretmen'e emanet etmek için kuyruğa girdi. Okul bahçesinde adeta kamp kuran ve koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin bu davranışı, ertesi gün kayıt yaptırmaya gelenler tarafından hayretle karşılandı.

Buca ilçesinde bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, dün sabah saatlerinde çevrelerinden aldıkları duyumlara göre okulda eğitim kalitesinin daha iyi olduğuna inandıkları bazı öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Sabah saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, gece yaklaşık 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmalar artınca polis olaya müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin bu davranışı, ertesi gün kayıt yaptırmaya gelenler tarafından hayretle karşılandı.

'ŞAKA ZANNETTİK'

Okula öğrencisini kaydettirmeye gelen velilerden Zülfiye Kaya, Dün arkadaşım aradı, 'Öğretmen seçimi için sıra var' dedi. Şaka falan yapıyorlar zannettim. Arkadaşım 'Baya bir kuyruk olmuş geldim okula çok bekleyeceğiz' dedi. Saat 22.00'de bile buradalarmış, ona rağmen çocuğunu ertesi gün yazdırabilmiş. Bu sıra öğretmen seçimi için yapılmış, ben ise kayıtlar bugün başlıyor sanıyordum. Şu an bir öğretmeni seçtik. Hepsinin eğitimi bir oluyor ama daha önceden çocuğunu yazdıranlar istediği öğretmeni tercih etti dedi.

Veli Özkan Kaya ise, Bu sırayı istediği öğretmene çocuğunu yazdırmak için yapıyorlar. İzmir'de ilk defa böyle bir şey var. Akşam gelmişler sabaha kadar durmuşlar. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor diye konuştu.

'KORONAVİRÜS VAR, YAKLAŞMAYIN DEDİK'

Okulun aile birliği başkanı Sinem Karakoyunlar ise, Okulda öğretmen seçme hakkı var ve velilerin kendileri aralarında liste yapmış. Bizimle alakalı hiçbir şey yok. Dün sabah saatlerinden beri burada bekliyorlar ve hatta aralarında kavga bile çıktı. Aslında Müdür Bey konuşmasını yaptı, herkes teşekkür etti, 'Böyle bir seçim sunduğunuz için minnettarız' dediler. Bir öğretmeni yükseltmişler, ısrarla ona çocuklarını yazdırmak istediler. Öğretmen ayrımı yoktur, her öğretmen baş tacıdır. Çocuğunu yazdıran listeyi diğerine teslim etmiş. Polisler geldi. 'Koronavirüs var yaklaşmayın' diyoruz ama dinleyen olmadı. Bizi de riske attılar. Geçen sene de sıra oldu ama bu kadar büyümemişti. Şu an hala kayıt devam ediyor, listelerde boşluklar var. Dışarıdaki insanlar çok abarttılar dedi.