İzmir Okullarının Yıkılmasını İstemeyen Veli ve Öğretmenler Eylem Yaptı

İzmir
'in Konak
ilçesine bağlı Tepecik
semtinde bulunan Barbaros Hayrettin
Ortaokulu, Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'ndan ikisinin yıkılıp, yeni bir okulun yapılması ve yapım aşaması boyunca üç farklı okulun tek binada eğitim görecek olmasına okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler tepki gösterdi. Okul bahçesi içinde eylem düzenleyerek tepkilerini dile getiren veliler, yıkım işlemlerinin eğitim- öğretim dönemi içinde yapılmasını istemediklerini savundu.
Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu için depreme dayanaksız oldukları gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İki okulun yıkılıp yerine Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu yapılmasına karar verilmesinin ardından, üç farklı okulda eğitim görmekte olan öğrencilerin tümünün yapım aşaması olan 3 yıllık süreçte Barbaros Hayrettin Ortaokulu'nda eğitim göreceği açıklandı. Üç okulda toplam 44 farklı şubenin tek binada ders görmesine itiraz eden veli ve öğretmenler, okul bahçesinde eylem yaptı. Öğretmen ve veliler, yapılacak okula karşı çıkmadıklarını ancak inşaatın yaz tatili süresince tamamlanması gerektiğini savundu. Okul bahçesinde açıklama yapan sınıf öğretmeni Yusuf Altun
, 44 şube var ama binada yalnızca 11 sınıf var. Tüm sınıfları birbirlerinin üstüne yığacaklar. Ortaokul öğrencileri sabah çok erken gelecek, ilkokul öğrencileri ise geç saatlerde okuldan çıkacak. Öğrenciler 60 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda kalacak. Aynı zamanda inşaat ortamında çocukların ders yapması olanaksız diye konuştu.
'ŞANTİYE ALANINDA DERS GÖRECEKLER'
İnşaatın 3 yılda tamamlanacağı bilgisini paylaşan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü
Üç farklı okul, ortaokul binasında eğitim görecek. Şuanda 24 ilkokul, 11 ortaokul, 4 anasınıfı, 5 imam hatip olmak üzere 44 farklı şube var. Ama bu tüm şubelerin eğitim göreceği 11 sınıf var. Sabahçı öğlenci olduğunda 22 sınıf oluyor. Geri kalan sınıfları birbirinin üstüne yığacaklar. 3 okulun tamamı oraya sığarsa, ortaokul öğrencileri sabah 6 buçukta kalkacaklar. 7 yaşındaki ilkokul öğrencileri ise akşam 7 de karanlıkta okuldan çıkacak. Akşam 7 de çıkan öğrencinin başına kaybolma, kaçırılma, taciz gibi olaylar da gelebilir. Okulun inşaatı boyunca burada ders yapılacak bu çocukların gürültünün içinde ders yapma imkanı yok. Kamyonların girip çıktığı yerde çocukların ders görme şansı yok. Buradaki inşaat çocuklar için de tehlikeli olacak. Biz herhangi bir okulun yapılmasına karşı değiliz, çocuklarım mağdur edilmesine karşıyız. Yaz tatilinde yapılması gereken uygulama eğitim- öğretim döneminde yapılıyor.
Bu kadar çocuk bir binaya sığamaz diyen veli Duygu Atakuş ise Kepçelerin, iş makinelerinin içinde eğitim görecekler. Depremden kaçarken iş makinelerinde çocuklarımız yaralanırsa bunun hesabını kim verecek diye konuştu.
15 Kasım 2018 Perşembe 15:51