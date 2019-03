İzmir Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Kaynak: DHA

Olivtech Zeytin Zeytinyağı , Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı açıldı İzmir 'de başta zeytin ile zeytinyağı olmak üzere sektör temsilcilerini bir araya getiren Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı. 9 Mart'a kadar devam edecek fuarın açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan , zeytin ve zeytinyağında tüketimin artması için özel çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 9 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar İzmir'de tadımlar ve etkinliklerle sürecek fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Açılış kurdelesini kesen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, zeytin ve zeytinyağının Mezopotamya 'nın binlerce yıllık ana gıdası olduğuna dikkat çekerek ülkelere önemli katkılar sağladığını dile getirdi.'DÜNYA KAZANIYOR BİZ KAZANAMIYORUZ'Aydoğan, Konu zeytinyağı olunca konuşacak çok şey var. Sektör olarak çok büyümemize rağmen bir durgunluk var. Dünya kazanıyor biz kazanamıyoruz. Üretici, kazanamıyor. Zeytinyağını ya satacağız ya da yiyeceğiz. Ülke olarak kişi başı zeytinyağı tüketimimiz oldukça az. Akhisar 'dan geçerken bütün tarlaların zeytin tarlası olduğunu görüyorum. Eski tütün tarlaları bile zeytin tarlasına dönüştürülmüş dedi. Son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde büyük gelişme gösterildiğini ancak daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Aydoğan, İzmir zeytin ve zeytinyağının çok tüketildiği zamandan sonra margarin gibi ürünlere alıştırıldı. Zeytinyağı tüketimi oldukça azaldı. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunu çok. Öncelikle iç tüketimi artırmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor diye konuştu. Fuarda şarapların, zeytinyağının gölgesinde kaldığını ancak eskiden Türkiye 'nin çok kaliteli şarap üreticisi olduğunu hatırlatan Aydoğan, Daha önce en kaliteli şarapları üretiyorduk, Bornova 'da 3 tane şarap fabrikamız vardı. Köylüler, büyük dirençle hala üretiyor. Buradan bütün üreticilere yılmamalarını ve zeytinden vazgeçmemelerini söylemek istiyorum. Güzel günler göreceğiz. Bizim birinci sorunumuz çevre, ikinci sorunumuz gıdadır. Büyük bir dirençle üretmeye devam edelim dedi.İTALYA VE ALMANYA DA KATILDIBu yıl C Holü'nde düzenlenen 9. Olivtech, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Birbirinden özel ürünlerin tanıtılacağı Olivtech'te; ikisi yabancı, 112'si ise Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden olmak üzere 114 katılımcı bulunuyor. İzmir başta olmak üzere Çanakkale İstanbul ve Manisa 'dan gelecek katılımcılar, 4 gün boyunca sektör profesyonelleri ile buluşacak. Olivtech'te ayrıca İtalya ve Almanya 'dan da iki katılımcı yer aldı. Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleşen şarap tadımları bu yıl da Olivtech ? 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapsamında sürdürülecek. Zeytin ile zeytinyağı tadımlarının yanında sektör profesyonelleri; fermente ürünler hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayacak. Olivtech, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda üretici, ithalatçı, gıda sektörü profesyonelini Fuarİzmir'de ağırlayacak.Fuar içinde oluşturulan Hosted Buyer (Alım Heyeti Programı) alanında dünyanın çeşitli noktalarından satın almacılar, katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek. Olivtech Fuarı kapsamında Gürcistan Kazakistan , Almanya, Fas Hollanda ve Makedonya 'dan gelen alım heyetleri ilk üç gün boyunca fuarı ziyaret edecek. Görüşmelerle birlikte Türk zeytin, zeytinyağı ve şaraplarının dünyanın her noktasına ulaşması ve bu sayede birçok yeni anlaşmaya imza atılması hedefleniyor.SÖYLEŞİLER YAPILACAK6- 9 Mart tarihleri arasında sektörü buluşturacak Olivtech'de Sofralık Zeytin Üretim, Tüketim ve İhracatı, Zeytinyağı Üretim, Tüketim ve İhracatı, Zeytin Sektörü ve Çevre, Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu, Zeytine Ömür Veren Kadınlar, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaretleme, Zeytinyağı Demek Sağlık Demek, TEYDEB KOSGEB Proje Başvuru Süreçleri gibi konular gündeme gelecek. Olivtech'te ayrıca Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin Kalite Kontrol Programı Sertifika Töreni ve Uluslararası Zeytin Konseyi ? Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni gerçekleşecek.ŞARAPSEVERLER BULUŞACAKEn son 2009 yılında düzenlenen Vınolıve - Zeytin, Zeytinyağı, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nın ardından geçen yıl yeniden sektör profesyonelleri ile buluşan şarap bu yıl da Olivtech'te olacak. WSET, London Wine Academy, Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarından önemli birçok sertifikaya sahip, sektörün önemli şarap tadım uzmanlarından, Şarabın ABC'si isimli kitabın yazarı Levon Bağış Olivtech Fuarı'nda olacak. Şarapseverler, Levon Bağış ile Şarabın ABC'si adlı Tadım Atölyesi'nde üç gün süreyle çeşitli şarapları tatma olanağı bulacak. Bu yıl fuarda sofralık zeytin tadımları da olacak. 6 ve 8 Mart 'ta Şahnur Irmak, Ferişte Güngör Öztürk, Meltem Zengin ve Dudu Gönül Tolun 'Sofralık Zeytin Tadım Eğitimi'nde çeşitli zeytinlerin tadımını yaptıracak. Fuara katılan tüm firmaların zeytin ve zeytinyağları, İZFAŞ'ın organizasyonu ile UZZK temsilcileri ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri tarafından Olive Oil Bar ve Olive Bar'da tanıtılacak. Fuar boyunca C Holü'nde ziyaretçilere tadım yapabilmeleri için hizmet verecek. 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak fuarı ilk 3 gün sadece sektör profesyoneller, dördüncü gün ise son tüketiciler ziyaret edebilecek.