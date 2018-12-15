AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül
, İzmir'in yerel seçimlerde yıllardır süren kötü yönetimden kurtulacağını belirtti.
Şengül, AK Parti olarak tek amaçlarının İzmir halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti.
İzmir'in yerel seçimlerde yıllardır süren kötü yönetimden kurtulacağının altını çizen Şengül, "Sayın Kocaoğlu, 15 yıllık başkanlık sürecinde, İzmir'e hangi büyük projeyi kazandırdı? İzmir'e değer katacak, kentin kronikleşen sorunlarına derman olacak hangi projeyi hayata geçirdi? İzmir'de bugün altyapı, ulaşım, çarpık kentleşme ve pis koku sorunları varsa, bunların başlıca sorumlusu Sayın Kocaoğlu'dur. Şimdi çıkmış, endişe ettiğimi söylüyor. Ben, neyinden endişe edeyim? Kocaoğlu'nun İzmir'e zaman kaybettirdiği yetti, İzmir onun döneminde geri gitti. Artık gerçeği görsün ve kenara çekilsin." dedi.
Şengül, amaçlarının İzmir'in hak ettiği değerlere ulaşmasını sağlamak olduğunu aktararak, İzmir halkının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ortadan kaldırmak istediklerini ifade etti.
Kavga ve polemik üzerinden siyaset yapmak gibi bir anlayışlarının olmadığını belirten Şengül, "İzmir, bunlardan yoruldu. Kentimizin kaybedecek zamanı kalmadı. AK Parti olarak seçime kadar kararlılıkla çalışarak, 31 Mart'ta başarıya ulaşacağız." ifadesini kullandı.
Aydın Şengül,İzmir
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:19