İzmir Optimum'da "Murat Boz" İzdihamı!

BKM yapımı " Öldür Beni Sevgilim" filminin oyuncuları İzmir Optimum'da gerçekleşen özel gösterimde binlerceİzmirli sinemaseverlerle bir araya geldi. İzmir Optimum AVM Cinemaximum Sinemaları'nda hayranlarıyla buluşan oyunculara ilgi büyüktü. Gösterimden saatler önce fuaye alanını dolduran sinemaseverlerin akını öğlen saatlerinden itibaren başlayarak çığ gibi büyüdü.Özellikle genç kızlar yakışıklı oyuncu Murat Boz'u görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Murat Boz, Seda Bakan , Açelya Topaloğlu ve Özgür Emre Yıldırım,izmir Optimum AVM içine kurulan sahnede coşkulu kalabalıkla buluştu. Alkış ve çığlıklarla karşılanan oyuncular seyircilerle sohbet etti, oyuncular seyircilerin yanlarına giderek onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

MURAT BOZ'DANSAHNEDE ŞARKI SÜPRİZİ

İzmirli sevenleriyle buluşan filmin başrol oyuncularından Murat Boz, "İzmir'i çok seviyorum. Aydınlık ve çok güzel bir şehirBöyle bir kalabalık karşısında büyülendim. Size çok eğlenceli bir film hazırladık. Bugün sizlerle buradayız, yaptığımız filmlerin en güzel yanı bu. Çok güzel görünüyorsunuz buradan, harikasınız" dedi.Sahnede şarkı da söyleyen yakışıklı oyuncu hayranlarını kıramayarak onlarla selfie çektirerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Dev Ajans Organizasyonu ile gerçekleştirilen galada coşkulu kalabalığın sevgi seli görülmeye değerdi. Sahnede gerçekleştirilen söyleşinin ardından Murat Boz, Seda Bakansinema salonlarını gezerek herkese iyi seyirler diledi, filmi hayranlarıyla birlikte izledi.

Kaynak: Bültenler