İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Keten Açıklaması

İzmir
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Suat Keten, " Avrupa
'da birçok üniversitede yangın mühendisliği bilim dalı var, ülkemizde de vakit kaybetmeden böyle bir dalın kurulması gerekiyor." dedi.
Keten, yaptığı açıklamada, Bulgaristan
'daki Varna
Chernorizets Hrabar Üniversitesi'nde "Orman Yangınlarına Karşı Risk Haritalarının Oluşturulması" doktora tezinin ardından doktor unvanını aldığını belirtti.
Bu sene Yunanistan
'da ve ABD
'de çıkan yangınlara dikkati çeken Keten, şunları kaydetti:
"Ormanda çıkan bir yangın kontrolden çıkarsa köyleri kasabaları yok eder, köyde kasabada çıkan bir yangın kontrolden çıkarsa ormanları yok eder. Akdeniz
iklim kuşağında olan ülkemiz için orman yangınları kaçınılmaz bir olgu. Avrupa'da birçok üniversitede yangın mühendisliği bilim dalı var, ülkemizde de vakit kaybetmeden böyle bir dalın kurulması gerekiyor. Doktora tezimde yangında doğabilecek hayati risklerin analizlerini bir veri tabanında sayısallaştırıp topladık. Çıkan bir yangında buna bazı değişkenler girilerek yangın sırasında başta yangınla mücadele eden personeller olmak üzere vatandaşların zarar görmemesini hedefledik."
Avrupa,İzmir
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:13