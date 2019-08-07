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İZMİR OTEL ODASINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

İZMİR'in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder (48) odasında ölü bulundu.

07.08.2019 08:29
İZMİR OTEL ODASINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM
İZMİR'in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder (48) odasında ölü bulundu. Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bugün saat 02.00 sıralarında Basmane semti 1366 sokakta hizmet veren bir otelin çalışanı, otelde kalan Bayram Önder'den bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen Önder'in kapıyı açmadığını ve odasından kötü kokular geldiği yönünde polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine söz konusu otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla otel odasına girdiklerinde Önder'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, Önder'in odasında geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Önder'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram Önder'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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