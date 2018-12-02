İzmir Otistik Oğlu Bulunan Öğretmen, Kendisini Engellilere Adadı

İzmir
'in Foça
ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Aylin Akmeşe
, aldığı eğitimlerin ardından, 20 yıl yaptığı felsefe öğretmenliğini bırakıp, 3 yıl önce otistik oğlunun da eğitim gördüğü özel eğitim merkezinde eğitimci oldu. Foça'da yaşayan felsefe öğretmeni Aylin Akmeşe, otistik oğlu Emre Hekimoğlu henüz 2 yaşındayken eşinden boşanarak, çocuğuyla yaşamaya başladı. Bugün oğlu 15 yaşına gelen Aylin Akmeşe, kedi evladı gibi, özel çocuklara hizmet edebilmek amacıyla 20 yıl yaptığı felsefe öğretmenliğini geride bıraktı. Engelli bireylere hizmet edebilmek için çeşitli eğitim programlarına katılarak kendini geliştiren Aylin Akmeşe, 3 yıl önce, oğlunun da eğitim gördüğü Reha Midilli Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmenliği görevine başladı. Akmeşe, sadece kendi oğluna değil, merkezdeki tüm özel çocuklara anne şefkatiyle yaklaşarak eğitim veriyor.Özel bir çocuğa sahip olup da bunu başkalarıyla paylaşmanın, duygu sömürüsü yapmak anlamına gelmediğini ya da çocuktan utanıldığı gibi bir algı oluşacağı düşüncesinin yanlış olduğunu dile getiren Aylin Akmeşe, Çocuğumdan dolayı özel eğitimin her zaman içindeydim. 20 yıl felsefe öğretmenliği yaptıktan sonra, başta kendi çocuğum olmak üzere özel çocukların eğitimine şahit olmuş biri olarak gerekli eğitimleri aldım. Özel eğitim öğretmenliğine başladım dedi. Özel çocukların sosyalleşme anlamında sıkıntıları olduğunu belirten Aylin Akmeşe, eğitimlerinden bahsederek, 22 yaşına kadar örgün eğitimdeler. 22'den sonra ne olacaklar 23 yaştan sonra da kamu kurumları eğitime devam etmeli. Bu çok önemli. Tabii dünyada yeni bir eğilim var. Engellileri normal okullarda eğiterek, diğer çocuklarla kaynaştırma yönünde. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor diye konuştu.
AİLELELE TAVSİYELERDE BULUNDU
Ailelere tavsiyelerde bulunan Aylin Akmeşe, Çocuğunun bir engeli varsa, tespit etmek, kabullenmek ve gereğini yerine getirmeye çalışmak hem çocuğu hem aileyi mutlu edecektir. Nasıl ki her aile çocuğunu hayata, geleceğe hazırlamak, kendi ayakları üzerinde dursun diye yetiştirmeye çalışıyor, sen de öyle yetiştireceksin. Sen biraz daha fazla uğraşacaksın. Korkmasınlar. Kimseden çekinmesinler. O ne der, bu ne der diye düşünmesinler. Eğer rehabilitasyona götürme olanakları yoksa devlet desteği var. Bunun için rapor almak gerekiyorsa alsınlar. Çekinmesinler dedi.
Aylin Akmeşe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
için bir program hazırladıklarını da belirterek, herkesi davet etti
02 Aralık 2018 Pazar 10:49