İzmir otizmli şevval şampiyonluğu ile örnek oldu

Otizmli Şevval şampiyonluğu ile örnek olduizmir'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli milli sporcu Şevval Tekin, Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile döndü. Otizmli öğrencilerle ilgili kamuoyunda olumsuz bir önyargı oluştuğuna dikkat çeken anne Müjgan Tekin, ailelere çocuklarını kimseden gizlemeleri gerektiğini hatırlatarak Her çocuğun bir yeteneği var. önemli olan o yeteneği keşfetmek. Bizden çok daha başarılı ve yetenekli o kadar çocuk var ama maalesef aileler onları gizliyor. Kimse çocuğundan utanmasın. Bizden daha yetenekli Şevvaller var dedi.Yüzmeye 6 yaşında başlayan otizmli milli sporcu Şevval Tekin, kazandığı ulusal ve uluslararası başarılara bir yenisini ekledi. Bosna Hersek'te 8-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanan Şevval, hem Türk bayrağını dalgalandırarak gurur kaynağı oldu hem de dezavantajlı sporculara örnek oldu.Haftanın 6 günü antrenman yapan ve gününün önemli bir bölümünü yüzme havuzunda geçiren Şevval Tekin'in annesi Müjgan Tekin kızıyla gurur duyduğunu söyleyerek en büyük hedeflerinin 2020 yılında düzenlenecek Tokyo olimpiyatlarına katılabilmek olduğunu ifade etti. Şevval'in suda rahatladığını ve bu nedenle onu bebekliğinden itibaren havuza götürdüklerini anlatan Tekin, başarıların arka arkaya geldiğini dile getirdi. Tekin, Şevval bebekliğinden bu yana suya çok alışıktı. 1.5 yaşındayken suyun üzerinde durmaya başladığı için tek kolluğunu çıkardık. 5 yaşında Ege Üniversitesi yüzme kulübüne götürdük. Kurbağalamada başarısı fark edildi. 6 yaşında yarışmaya girdi. Türkiye ikinci ve üçüncüsü oldu. 9 yaşında milli takım barajını geçti. Kamplara davet edildi. 11 yaşında milli sporcu oldu dedi. Şevval'in ilk yarışında Çekoslavakya'ya gönderildiğini belirten Tekin, iki bronz madalyayla ülkesine dönen kızlarının ilk yurt dışı serüveninde büyük başarı yakaladığını vurguladı. Kurbağalamada Türkiye şampiyonu olan, kelebekte de dünya barajını geçen Şevval'in 15 yaşında İtalya'da Avrupa şampiyonu olduğunu söyleyen anne Tekin, Balkan şampiyonasından da iki altın bir gümüş madalyayla döndüklerini hatırlattı.GÜNDE 6 KM YÜZÜYOROtizmli bireylerin suda rahatladığını anlatan Tekin, otizmli çocukları olan ailelere bir uyarı yaparak şöyle konuştuŞevval 1.5 yaşındayken teşhisi konuldu. Tam otizmli olduğunu bile anlamamışlardı sadece zihinsel bir engeli olduğu belliydi. Ben bir firmada marka müdürlüğü yapıyordum. Şevval 7 yaşındayken bütün işimi ve kariyerimi bıraktım. Hiç pişman değilim. Çünkü ben bırakmasaydım o bir akıl hastanesinde kapalı olabilirdi. Ağır otizmliydi. Çok sık öfke nöbetleri geçiriyordu. Suya girdiğinde nöbetlerinin azaldığını fark ettik. Yetenekli olduğunu biliyorduk ama böyle büyük başarılar kazanacağını düşünmemiştik. Şimdi haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Saat 4 buçukta uyanıyor 05.00'te antrenmana gidiyoruz. Öğlen de kara antremanlarımız var. Günde 6 km yüzüyor. Sadece pazar dinleniyor. Suda yüzerken gevşiyor. Ailelere söylemek istediğim şu; nolur çocuklarını saklamasınlar, kimseden gizlemesinler. Her çocuğun bir yeteneği var. önemli olan o yeteneği keşfetmek. Bizden çok daha başarılı ve yetenekli o kadar çocuk var ama maalesef aileler onları gizliyor. Kimse çocuğundan utanmasın. Bizden daha yetenekli Şevvaller var.KONUŞMAYI KARDEŞİNDEN ÖĞRENDİ11 yaşında bir kız kardeşi bulunan Şevval'in konuşmayı da kardeşi Ada sayesinde öğrendiğini söyleyen Müjgan Tekin, Şevval 6 yaşına kadar hiç konuşmadı. Hecelemiyor göz teması bile kurmuyordu. İkinci kızımı dünyaya getirdim. Şevval onunla hecelemeye başladı. Ada ile birlikte kafasını kaldırıyordu, oyuncaklara onunla dokundu. Küçük kızımın sayesinde bu mucizeyi yaşadık. 7 yıl oyuncakları fark etmedi bile. O konuştu Şevval de konuştu dedi. Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen başarılı sporcu Şevval de Küçüklüğümden beri yüzüyorum. Her gün gidiyorum ve çok seviyorum. Hep şampiyon olmak için çalışıyorum. Annemin üzerimde çok emeği var. Antrenörüme de çok teşekkür ederim diye konuştu.ÖZEL ÇOCUKLARA DESTEKTürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak 14 branşta 560 spor kulübüyle yaklaşık 40 bin sporcuya sahip olduklarını söyleyen Başkan Vekili Sadettin Akçi de down sendromlu, otizmli ve mental sporcularla bu sportif faaliyetleri yaptıklarını ifade etti. Son yıllarda hem ulusal hem uluslararası alanda ciddi başarılar elde ettiklerini vurgulayan Akçi, yapılan tesis ve diğer yatırımların sporcuların performanslarının gelişmesine ve ciddi başarılar kazanmasına katkı sağladığını açıkladı. Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak 16 madalya kazanarar tarihi bir rekor kırdıklarını kaydeden Akçi, Şevval Tekin'in başarılarıyla ilgili şunları söylediŞevval, yaklaşık 12 yıldır sportif çalışmalar yapan çok iyi hazırlanan bir sporcumuzdur. Bosna'da yapılan şampiyonada kelebek ve kurbağalamada altın madalya, karışıkta da 200 metrede gümüş madalya alarak ülkemizin gurur kaynağı oldu. Otizmli bir sporcu olması ayrıca anlamlı. Son günlerde kamuoyunda otizmli bireylerin değişik olaylara maruz kaldığına şahit oluyoruz. Bu olaylar üzerine özel sporcunun böyle bir başarı elde etmesi kamuoyunun algısını da olumlu etkileyecek. Demek ki bu çocuklara yatırım yapılır destek verilirse bunlar da toplumun her bölümünde hak ettikleri yere gelebilir.