İzmir Otogarında 'Eğitime ara' hareketliliği
İzmir Otogarında 'Eğitime ara' hareketliliği Üniversite öğrencileri evlerine dönüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından eğitime ara verileceğine...
12.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:42
İzmir Otogarında 'Eğitime ara' hareketliliğiÜniversite öğrencileri evlerine dönüyor
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından eğitime ara verileceğine yönelik kararın çıkmasıyla birlikte, İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 16 Mart'tan itibaren ilk, orta ve lise düzeyinde okulların bir hafta süre ile üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmirŞehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.Öğrenciler evlerine dönüyor16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin duyurulmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Selim Eren Karar'da (18), memleketine gitmek için otobüs bileti aldı. Otogarda gelecek olan otobüsünü bekleyen Karar, "Koronavirüs sebebiyle üniversitelerin 3 hafta tatil olduğunun açıklandığını duydum. Bende biletimi aldım ve memleketim Denizli'ye döneceğim" dedi. Bir başka üniversiteli ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinden Miray Tıknaz oldu. Tıknaz, "Koronavirüsü'nden dolayı okullar tatil edildiği için hemen biletlerimizi aldık ve memleketim Burdur'a döneceğim" diye konuştu. Evine dönen bir diğer öğrenci ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 2. Sınıf öğrencisi Mert Kırcıoğlu'da yapmış olduğu kısa açıklamasında, "Bugün koronavirüs'üne ilişkin yapılan son açıklamalardan sonra biletimi aldım ve evime Didim'e geri dönüyorum" diye belirtti.
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından eğitime ara verileceğine yönelik kararın çıkmasıyla birlikte, İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 16 Mart'tan itibaren ilk, orta ve lise düzeyinde okulların bir hafta süre ile üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından İzmir'de bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler İZOTAŞ İzmirŞehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.Öğrenciler evlerine dönüyor16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin duyurulmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Selim Eren Karar'da (18), memleketine gitmek için otobüs bileti aldı. Otogarda gelecek olan otobüsünü bekleyen Karar, "Koronavirüs sebebiyle üniversitelerin 3 hafta tatil olduğunun açıklandığını duydum. Bende biletimi aldım ve memleketim Denizli'ye döneceğim" dedi. Bir başka üniversiteli ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinden Miray Tıknaz oldu. Tıknaz, "Koronavirüsü'nden dolayı okullar tatil edildiği için hemen biletlerimizi aldık ve memleketim Burdur'a döneceğim" diye konuştu. Evine dönen bir diğer öğrenci ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 2. Sınıf öğrencisi Mert Kırcıoğlu'da yapmış olduğu kısa açıklamasında, "Bugün koronavirüs'üne ilişkin yapılan son açıklamalardan sonra biletimi aldım ve evime Didim'e geri dönüyorum" diye belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İzmir Otogarında 'Eğitime ara' hareketliliği
Etiketler : Genel
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