Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında otogardaki otobüs ve minibüsleri denetledi.

27.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında otogardaki otobüs ve minibüsleri denetledi.

İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında bir genelge yayımlayarak, şehir içi ve şehir lerarası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu almasını yasaklamıştı. Bu genelgenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgınına karşı şehirler arası otogardaki otobüs ve minibüsler için denetime çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde denetim noktaları oluşturdu. Terminale giren ve terminalden çıkan bütün otobüs ve minibüsler bu noktalarda denetlendi. Denetimler kapsamında yolcu sayısının kontrolüyle birlikte, şoför ve araç sahiplerine salgınla mücadele kapsamında bilgi de verildi.

Kontrollerde zabıta ekipleri, araçların hijyen koşullarını, güvenli sosyal mesafeyi ve ruhsatta belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yarısından fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan şoförlere ve araç sahiplerine ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
Bakan Koca’ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haberler
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak - Haber 13:10: Sağlık çalışanı babasına kavuşmak isteyen minik kızdan "Evde kalın" çağrısı - Haber 13:10: Eskişehir semalarında leylekler görsel şölen sundu - Haber 13:10: AK Parti Muş Milletvekili Şimşek'ten "evde kal" çağrısı - Haber 13:09: Yüksekova'da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber