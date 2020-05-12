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İZMİR Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı

Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandıİZMİR'in Buca ilçesinde, evinden çöp atmak için çıkan polis memuru Kaan Aydın, sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

12.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:22
Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı
İZMİR'in Buca ilçesinde, evinden çöp atmak için çıkan polis memuru Kaan Aydın, sokakta yürüdüğü sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, 7 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Buca ilçesi 220 sokakta meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Kaan Aydın, çöp atmak için dışarıya çıktı. Aydın, sokak üzerinde yürüdüğü sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı otomobil, arkasından gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, havaya savrularak yere düştü. Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın'ı ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Aydın'ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, meslektaşı olan Kaan Aydın'a çarpan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerindeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüldü. Görüntülerde, polis memuru Kaan Aydın elindeki poşetler ile sokak üzerinde yürüğüdü sırada, arkasından hızla gelen beyaz bir otomobil önce kaldırıma çıkıyor, ardından Aydın'a, çarpmanın etkisiyle Aydın havaya savruluyor ve yere düşüyor. Çarpan araç ise olay yerinden kaçıyor. İZMİR Otomobilin çarpıp kaçtığı polis ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaan Aydın, Aydın, Polis, Güncel, Haber

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