İZMİR Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü'inilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 45 yaşındaki Hacıyaşamını yitirdi.Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir-karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Kaza yerinden görüntüGüvenlik kamerası görüntüÖlenin fotoğrafıGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera İbrahim DANIŞ TORBALI (İzmir), ((Tür: Yurt)