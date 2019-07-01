01.07.2019 15:50
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İZMİR Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Otomobilin çarptığı motosikletli öldüİzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 45 yaşındaki Hacı Mehmet Sayan yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
İzmir 'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 45 yaşındaki Hacı Mehmet Sayan yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerinden görüntü
Güvenlik kamerası görüntü
Ölenin fotoğrafı
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera İbrahim DANIŞ TORBALI (İzmir), ( DHA )
(Tür: Yurt)İZMİR Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Kaynak: DHA
Mehmet Sayan , İzmir , Güncel

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