İzmir otomobilin çarptığı rojin'in komşularından sokak köpeği tepkisi

Otomobilin çarptığı Rojin 'in komşularından sokak köpeği tepkisiİZMİR'in Menemen ilçesinde, köpekten korkup kaçarken yola fırladıktan sonra otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden Rojin Yakıt'ın (14) komşuları, mahallelerinde birçok başıboş sokak köpeği bulunduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup, yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan, Rojin'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yakıt'ın, önüne çıkan köpek sebebiyle paniğe kapılıp yola fırladığı ve bu sırada otomobilin kendisine çarptığı görülüyor.MAHALLELİ TEPKİLİRojin Yakıt'ın oturduğu 30 Ağustos Mahallesi sakinleri, başıboş dolaşan sokak köpekleri sebebiyle isyan etti. Mahalleli, daha önce durumu belediyeye şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını iddia etti. Rojin'in komşularından Hatice Köse (37), ailenin maddi olarak zor durumda olduğunu vurgulayarak,"Rojin, çok akıllı ve derslerinde de çok başarılı bir kızdı. Markete alışveriş yapmak için gittikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti. Yokluk içinde olan ve İzmir'e yeni gelen bir aileydi. Maddi durumları da pek iyi değildi. Şimdi bir de evlat acısı yaşadılar. Köpekleri toplamıyorlar. Köpekler, her marketten çıkana saldırıyor. Önlem alınmazsa bu olay son olmaz" dedi. Köpeklerin geçen günlerde kendilerine de saldırdığını belirten Elif Ceylan (32) ise, "Dün, 6 kızımla beraber yürürken köpekler bize de saldırdı. Can güvenliğimiz yok. Ortaokul öğrencisi kızım, okula korkarak gidiyor. Artık bu konuda çözüm istiyoruz. Muhtarımıza konuyu defalarca açtık ancak herhangi bir çözüm bulunamadı. Bir kızımı kaybettik. Kendimi ailesinin yerine koyuyorum. Çok üzüldük. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.