İzmir Otomobilinde Bıraktığı 245 Bin TL Parası Çalındı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:29



06 Aralık 2018 Perşembe 13:29

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bankadan para çeken S.G.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler, park halindeki otomobilin camını kırarak aldıkları 245 bin lirayla kaçtı. Parasının çalındığına anlayan S.G. ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Torbalı Metropolis Caddesi üzerinde geçen 30 Kasım'da meydana gelen olayda bankadan para çeken S.G., bir arkadaşıyla cadde üzerindeki kafeye oturdu. Parayı otomobilinde bırakan S.G. ile arkadaşı sohbet ederken, iddiaya göre önünde 34 LP 798 ve arkasında 34 JT 2526 plakaları takılı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki aracın camını kırarak 245 bin lirayı aldı, hızla uzaklaştı. Parasının çalındığını gören S.G. ve arkadaşı, camı kırılan otomobile binerek hırsızları takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında S.G. ile arkadaşı hırsızları durdurmak amacıyla pompalı tüfekle ateş etti. Sokak aralarında devam kovalamaca, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sırasında hırsızlar, kendilerini takip eden S.G.?nin durmasını sağlamak için paranın yaklaşık 30 bin lirasını yola saçtı. S.G., yola saçılan paraları toplamak için dururken, kaçan hırsızlar bazı araçlara da çarparak zarar verdi ve bir süre sonra izlerini kaybettirdi. Bunun üzerine polise giden S.G., parasının çalındığı belirterek şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde, aracında 200 bin lira olduğunu ve bankadan da 45 bin lira daha çektiğini söyleyen S.G. hırsızların bulunmasını istedi.Olayı araştıran polis, harsızların S.G.?yi bankadan çıktıktan sonra takip etmeye başladığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızların kullandığı otomobili Yazıbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buldu. Parmak izi çalışması yapan ekipler, aracın üzerinde çok sayıda saçma deliği bulunduğunu belirleyince, S.G. ve arkadaşının ifadesine başvurdu. S.G.?nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 46 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan S.G. ve arkadaşı serbest bırakıldı.Öte yandan polisin kaçan hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.