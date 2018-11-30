İzmir Otomobille Çarpışan Motosikletteki İki Kişi Yere Savruldu

30 Kasım 2018 Cuma 12:14



30 Kasım 2018 Cuma 12:14

Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yere savrulduİZMİR'in Buca ilçesinde, yolun soluna dönmek isteyen otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza sonrasında, motosikletteki 2 kişiden biri, kazadan sorumlu tuttukları sürücüye kızıp, otomobili yumrukladı.Kaza, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun soluna dönmek isteyen otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosikletteki, kasksız olan 2 kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada motosikletteki iki kişiden biri hafif yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletteki kişilerin kazanın ardından düştükleri yerden hemen kalktıkları ve birinin, otomobile vurmaya başladığı, bir süre sonra da çevredeki esnafın gelip yatıştırmasıyla, olayın daha fazla büyümeden yatıştığı görüldü.