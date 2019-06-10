İZMİR Oyuncu Haktan Pak'ın cenazesi toprağa verildi

Oyuncu Haktan Pak'ın cenazesi toprağa verildi İzmir
'de, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Haktan Pak'ın cenazesi, ailesi ve tiyatrocu dostlarının katıldığı törenle, toprağa verildi.
'Hayatboyu', 'Kolpaçino', 'Ruhumun Aynası', 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz', 'Hırsız var' gibi ünlü projelerde yer alan ve son olarak, 'Yasak Elma
' dizisinde 'Mustafa' karakterine hayat veren oyuncu Haktan Pak, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve son zamanlarda da çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ettiği İzmir'deki hastanede, önceki gece saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından Haktan Pak için çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Pak'ın, 2012 yılında evlendiği ve geçen yıl boşanma davası açtığı Müge Turanlı, Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz
bitti.. mesajını paylaşırken, oyuncu Serdal Genç
ise, 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum diyerek duygularını dile getirdi. Pak için, Alsancak semtindeki Hocazade Camisi'nde cezane töreni düzenlendi. Törene, oyuncunun abisi Hakan Pak ve ablası Sefa Ural'ın yanı sıra, tiyatrocu dostları da katıldı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Karabağlar
'daki Paşa Köprüsü Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, çok sayıda film yapım şirketi de çelenk gönderdi.
HAKTAN PAK KİMDİR 6 Mayıs
1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İzmir Atatürk
Lisesi'nde, ortaöğretimini bitirdikten sonra, İstanbul
ÜniversitesiViyana Teknik ÜniversitesiViyana Franz Schubert
Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV
dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu
adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Hayatboyu, Kolpaçino, Ruhumun Aynası, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var gibi ünlü projelerde yer alan Pak, son olarak Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.
Kaynak: DHA
İzmir
, Güncel