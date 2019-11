İzmir Özel Can Hastanesi'nde Lösemili Çocuklara Gözde Kansu'lu destek

**Sosyal projelerle sık sık gündeme gelen İzmir Özel Can Hastanesi, 1 haftada 2 farklı sağlık projesi ile adından söz ettirdi. İzmirli güzel oyuncu Gözde Kansu'nun da destek verdiği lösemili çocuklar için yapılan 'Maskeni tak' etkinliği sosyal medyada beğeni toplarken, hastane çalışanları organ ve doku nakli kampanyası başlattılar.

İzmir Özel Can Hastanesi aynı hafta içinde iki sağlık projesine imza attı. Ünlü oyuncu ve sunucu Gözde Kansu, bir yakınının ameliyatı için geldiği İzmir Özel Can Hastanesi'nderefakatçi olarak kalırken hastanenin düzenlediği lösemili çocuklar için yapılan etkinliğe destek verdi. Kansu, hastane çocuk hekimleri Dr.Özlem Çakmak Yılmaz, Dr.Yunus Bayam Sezer, Dr.Nazmiye Aslı Sürgel, Dr.Ayda Haksever asistanları ile sosyal medyada "maskeni tak" çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncu Kansu, lösemili çocuklar için LÖSEV'in öncülük yaptığı kampanyaya destek olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti;"Refakatçi olarak hastanede kalırken bu etkinliği duyunca çorbada tuzumuz olsun istedik. İzmir Özel Can Hastanesi'ni de çok beğendik. Çalışanları, temizliği, nezaketi her şeyiyle çok özenli bir sağlık hizmeti aldık. Bu arada da sosyal farkındalık projesine dahil olmak beni çok mutlu etti. Lösemili çocuklar için ne yapsak az… Onların sağlığı ve mutluluğu için sadece küçücük bir şey ile bile, büyük değişiklik yaratabiliriz. Çocuklar maske takmayı sevmiyor. Biz büyükler de yeterince özen göstermiyoruz. Belki bu şeklide en azından farkındalığı artırabilir, çocukların kendilerini maske ile daha iyi hissetmelerini de sağlayabiliriz. Kan bağışına da bu vesile ile de tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bugün bu etkinliğe katılan İzmir Özel Can Hastanesi çocuk hekimleriyle birlikte bir çocuğun gülümsemesini sağlayabildiysek ne mutlu bize…"

Organ Bağışı Kampanyası

Etkinliğin ardından hastanedeki hastalarla da sohbet eden Kansu, samimiyetiyle hastanede herkesin ilgi odağı oldu. Etkinliğin hemen ertesi günü ise İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile organ bağışı kampanyası başlatan İzmir Özel Can Hastanesi personeli, organ bağışında bulundu. Personelin yanı sıra, hastaların da destek verdiği kampanya devam ediyor. İzmir Özel Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Muzaffer Keskiner, Salihli ve İzmir Özel Can Hastaneleri olarak sosyal farkındalık projelerine her zaman destek olduklarını belirterek, özellikle sağlık bilinci oluşturmak için okullarla ve iş yerleriyle de bilgilendirme çalışmaları yaptıklarına dikkat çekti. 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası dolayısıyla da organ bağışının önemini bir kez daha vurgulamak istediklerini anlatan Dr.Keskiner, şöyle devam etti;"Organ bağışında bulunmak hayata iz bırakmaktır. Türkiye'de 26 binden fazla insanın organa ihtiyacı var. 18 yaşının üstünde herkes organ naklinde bulunabilir."