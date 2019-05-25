İZMİR Pakistanlı kızlar, İzmir'deki turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdi

Pakistanlı kızlar, İzmir
'deki turnuvada cadı şapkaları ile mesaj verdi
İzmir'de düzenlenen ve 40 ülkeden 82 takımın buluştuğu First Lego
League Open International Champions organizasyonuna katılan ve tamamı kız öğrencilerden oluşan Pakistan'lı Revolution X takımı, mor kıyafetleri ve cadı şapkaları ile dikkat çekti. Astronotların osteoporoz hastalığına yakalanmalarını önleyen bir proje geliştiren takım üyeleri, kıyafetleri ile kızların yaratıcı, güçlü ve cesur olduğunu göstererek dünyada bir fark yaratmak istediklerini söyledi.
Fuarizmir'de, 40 ülkeden 82 takımın robot turnuvaları ve etkinlikler için bir araya geldiği First Lego League Open International Champions organizasyonunda Pakistan'dan gelen Revolution X takımı, tamamen kız öğrencilerinden oluşması ve kıyafetleri ile fark yarattı. Toplamda 10 kız öğrenciden oluşan takım, giydikleri mor kıyafetler ve cadı şapkaları ile güçlü ve cesur kadınlara cadı denilen dönemleri kınayarak, kadınların yaratıcı ve yenilikçi olduğunu tüm dünyaya göstermek istedi. 'Uzay Serüveni' teması kapsamında projeleri ile astronotların sorunlarına çözüm arayan takım, astronotların bir kemik hastalığı olan osteoporoz hastalığına yakalanmamaları için dış iskelet kıyafeti üretti. Takım üyelerinden 15 yaşındaki Misha Asım projelerini anlatarak, Bu projede araştırdığımız konu bir kemik hastalığı olan osteoporoz. Bu hastalığa çözüm olarak rahat, hafif ve uzay dostu malzemelerle bir dış iskelet yaptık. Bu, uzun süre görev yapan astronotlar için çok yararlı. Bu yaptığımız iskelet onların kemiklerini düzgün şekilde tutuyor, duruşlarını dengeliyor dedi.
'CADI ŞAPKALARINI GİYEREK BİR DEVRİM YARATIYORUZ'
Dikkat çeken kıyafetlerinden bahseden Misha Asım, Mor yaratıcılığı yansıtan bir renk, biz de çok yaratıcı insanlar olduğumuz için kıyafetlerimizi bu renkte seçtik. Eski zamanlarda, güçlü ve cesur kadınlara cadı denirdi. İsmimiz Revolution X (Devrim X) olduğu için, biz bu cadı şapkalarını giyerek bir devrim yaratıyoruz. İnsanlara cadı denilen kadınların kötü değil, zeki kadınlar olduğunu söylüyoruz dedi.
Takımın koçluğunu yapan Aniqa Masroor ise, Takım koçu olarak benim görevim 8 ayda kızların yeni çözümler ve fikirler üretmesine yardımcı olmak. Onların bilim insanı gibi çalıştıklarını görmek çok güzel bir duygu. Onlar da ürettikleri çözümlerin uygulandığını görmek konusunda çok heyecanlı. Pakistan'da kadınlar teknoloji konusunda aktif değil. Bilimsel ve yenilikçilik konusunda kendilerini fazla geliştirmiyorlar. 15 yaşında 10 kızdan oluşan bir takım oluşturmak bir mesaj aslında. Kızların çok yaratıcı, yenilikçi, mantıklı ve eleştirel düşünen insanlar olduğunu ve birçok şey yapabileceklerini göstermek istedik. Umudumuz çok fazla çünkü onlar en iyisini yapabilecek derecede yetkin kızlar. Yaratıcılığı yansıtan mor kıyafet giyerek dünyada bir fark yaratmak istediler. Cadı şapkaları da bu değişimin sihirli bir şey olduğunu gösteriyor diye konuştu.
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Kaynak: DHA