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İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)EYLEM DEVAM EDİYORİzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor.

30.10.2019 17:40
Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)
EYLEM DEVAM EDİYOR
İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylemde, vincin tepesinde olan işçiler yaptıkları açıklamada, Büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlarla burada bekliyoruz 3 aydır evimize ekmek alamıyoruz. 1 lira avans dahi almadık. Son çare olarak vince çıktık. Bize herhangi bir ödeme yapılmadığı, gibi yemek bile verilmedi dedi. İşçiler, paralarının ödenmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirti.
İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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