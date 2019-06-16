İZMİR PARMAK BEBEK, MÜCADELESİYLE ÖRNEK OLDU

İZMİR'de yaşayan Netice Selek ve Mevlüt Selek çiftinin henüz 23 haftalıkken dünyaya gelen bebeği Süleyman Selek, ilk yaş gününü tam 5.5 ay kaldığı Dr. Behçet Uz Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde kutladı. 500 gram olarak ellerine doğan minik Süleyman'ın şimdi sağlıklı şekilde 6,5 kilograma ulaştığını gören servis ekibi, mutluluk ve gururu bir arada yaşadı.İzmir'in Torbalı ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Mevlüt Selek (45) ve ev kadını Netice Selek (45) çiftinin dördüncü çocukları prematüre bebek Süleyman Selek, hayata sımsıkı tutundu. Henüz 23 haftalıkken dünyaya gelen ve bir dizi tıbbi müdahalenin ardından iki operasyon geçiren Süleyman, birinci doğum gününü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisi çalışanlarıyla birlikte kutladı. Normal bir bebeğin 40 haftalık doğduğu düşünüldüğünde Süleyman'ın 17 hafta erken doğduğunu ifade eden Yeni Doğan Servisi sorumlusu Doç. Dr. Şebnem Çalkavur, gelişimi de 23'üncü haftaya göre biraz geride olan Süleyman'ın 500 gramdan 480 grama düştüğünü belirtti. Boyunun 22 santimetre, baş çevresinin ise 19 santimetre olduğunu hatırlatan Çalkavur, akciğerin gelişmesi için uygulanan bir dizi tedavilerin ardından bebeği 78 gün süresince solunum cihazına bağladıklarını anlattı. Dr. Çalkavur, Damla damla anne sütü vererek bebeği besledik. Zaman zaman mama takviyesi yaptık. Canla başla bebeği yaşatmak için tüm ekip çalıştık. Ama bu kadar küçük doğan bebeği farklı komplikasyonlar bekliyor. Yaşama hazır olmadığı için gözü, ciğerleri ve kalplerinde sorun oluyor. Süleyman da birinci ayında kalp ameliyatı oldu ve damar kapatıldı. Gözlerine lazer operasyonu yapıldı. Sonuçta onunla tam 155 gün geçirdik. 2 bin 660 gram olarak taburcu edildi dedi.23 HAFTA SINIRI1 yaşına basan Süleyman bebeğin doğduğu günkü ağırlığının 13 katına ulaştığını dile getiren Doç. Dr. Şebnem Çalkavur, 66 santimetre olan boyunun 3 kat, baş çevresinin ise 2.5 kat arttığını bildirdi. Yaşıtlarına göre halen geri olsa da epey ilerleme kaydeden Süleyman'ı yeniden görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çalkavur, şunları söylediBebeğin nörolojik gelişimi çok önemli. İyi bir aileye sahip. Bundan sonra yaşamını etkileyecek bir sorun yaşamaz. Erken doğum vakalarına sık rastlıyoruz. Ama bu doğum tam sınırdı. 23 haftada yaşatılan bebekler olsa da bu kadar problemsiz olmuyorlar. Süleyman bebek biraz daha şanslı. 22 hafta civarında yaşatılanlar da var. Ama bebeği yaşatırken engelsiz yaşayabilmesini sağlamak önemli. Bebeğimiz de biz de çok çalıştık. En az hasarla onu bugünlere getirdik.HEMŞİRELERİNDEN YOĞUN İLGİOnu sevgiyle kucaklayan yeni doğan hemşirelerinden Halise Seymen de Onu servis olarak çok seviyoruz. Prematüre bebeklerin büyüyüp sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmelerinde tüm ekibin emeği var. Ama en çok da Süleyman'ın emeği var. Çok zor günler geçirdi. Onu görünce gurur duyduk. Kendi çocuğumuz gibi seviniyoruz. Keşke bütün çocuklarımız böyle sağlıklı bir şekilde büyüyebilse. Ailenin de çok ilgili olması önemli. Bebeğimiz de şanslı dedi. Hemşire Ayşe Betül Olgun ise şöyle konuştuBize geldiğinde çok küçüktü. Prematüre bebeklere bakarken bir umudumuz oluyor ama kafamızda bir sürü soru işareti de oluyor. Çünkü küvözün içinde büyüyorlar. Damar yolu açarken bile çekiniyoruz. Annesinin kucağına onu verdiğimizde annesinin ağladığını hatırlıyorum. Biz de çok duygulanmıştık. Yeniden görünce çok sevindim.KÜRTAJA ONAY VERMEDİ, DOĞACAĞINA İNANDIAnnelik kariyerini bitirip iş yaşamına başladıktan sonra dördüncü bebeğine hamile kaldığını anlatan anne Netice Selek, normal bir hamilelik yaşadığını söyleyerek 21'inci haftada birden suyum geldi. Hastanede kürtajla bebeği almaları gerektiğini söylediler. İmza verip, çıktım bebeğimin kürtajla alınmasına onay vermedim. 3 hastane dolaştım belki olur diye düşündüm. Küvöze girdiğini duyduğumda çok sevindim. Çünkü hiç yaşam şansı vermediler. Kordonu kesildiğinde ölür sanıyordum dedi. Şimdi hem mutlu hem de şaşkın olduğunu bildiren Netice Selek şöyle devam ettiHayal gibiydi gerçek oldu. Korku dolu günler geçirdik. Hele ben taburcu olduktan sonra Süleyman'ı gördüğümde yaşadığım hisleri dün gibi hatırlıyorum. İnsan evladından korkar mı çok korkmuştum. Ama ona çok güzel baktılar. Ona dedesinin ismini verdim. Güçlü olup hayata tutunmasını diledim. Karamsarlığa kapılsam da bir tarafım hep inandı.Baba Mevlüt Selek de, üçüncü çocuğundan 13 yıl sonra Süleyman'ın doğduğunu anlatarak Çok mutluyum. İlk çocuğumda yaşadığım heyecenı hissediyorum. Allah'a şükür 1 yaşını kutluyoruz. Tüm ekibe teşekkürler. Hiç gözümüz arkada kalmadı. Oğlumuza çok iyi baktılar dedi.