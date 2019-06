İZMİR PASTA FESTİVALİ'NDE 3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PASTA YAPILACAK

İZMİR Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali, dünyaca ünlü pastacılar ile mutfak severleri bir araya getirecek. İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek olan etkinlikte 3 kilometrelik dev pasta yapılıcak. Gevrek, boyoz, lokma, gibi ikramların dağıtılacağı festivale 20 ülkeden 500 firma ve bini aşkın pasta şefi ile katılacak.İzmir Kültürpark, 27- 29 Eylül tarihleri arasında uluslararası çapta büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. PASTART İzmir Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali ile birlikte, 20 ülkeden 500 firma, bini aşkın dünyaca ünlü pasta şefi ve mutfak severler bir araya gelecek. 1 milyon ziyaretçinin hedeflendiği festivalde, tadımlar, tanıtımlar, yarışmalar söyleşiler ve atölyelerin yanı sıra yeni bir dünya rekoru denemesi yapılacak. İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı ve 3 kilometre uzunluğunda olması planlanan festival pastası ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor. Kültürpark geneline kurulacak özel bir stantta yapılacak festival pastası için bin pasta şefi birlikte çalışacak. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Amacımız Türk mutfağının en güçlü olduğu alanlardan biri, unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. İzmir'de bu sektöre hizmet eden bir ailenin 3'üncü kuşak temsilcisi ve bir İzmirli olarak burada gerçekleştireceğimiz festival ile ilgili onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. İzmir pastaneler kentidir. İzmir'de İzmirli, sevdikleriyle, dostlarıyla günün her alanında pastanelerde İzmir'in keyfini sürmüştür dedi.'İZMİR GASTRONOMİ KONUSUNDA AKDENİZ'İN İNCİSİDİR'Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, İzmir 8 bin yıllık özgeçmişiyle gastronomi konusunda Akdeniz'in incisidir. İzmir, doğasal ve tarihsel özelliğinin yanı sıra pastacılık dalındaki birçok detayı da bünyesinde barındıran çok önemli bir kenttir. Sektörün olmazsa olmazı tatlı, şeker ve pastacılık festivali ile birlikte İzmir bambaşka bir boyuta taşınacak. Kültürpark'ta 87 yıl çok önemli işler yapıldı tarihinde müthiş anılar birikti ama Kültürpark tarihinde önemli bir yer alacak yeni bir etkinlikle dünyanın en hızlı ve en büyük pastasıyla yeni bir rekor kıracağız. Festivalin iki büyük hedefi var, ilki daha ilk yılında dünya mutfak organizasyonları listesine üst sıralardan girmek. Diğer hedef ise 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. İzmir ve çevre illerden vatandaşlarımızın festivalimize yoğun ilgi göstereceğini umut ediyoruz dedi.ULUSLARARASI YARIŞMALAR YAPILACAKFestivalin büyük önem arz ettiğini ifade eden Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, Pastacılık alanında bugüne kadar yapılmış bu kadar kapsamlı bir etkinlik olmadı. Bakıldığı zaman ülkemizde son zamanlarda pastacılık ve unlu mamüllerde gelinen nokta ortada. Artık ülkemizin her ilinde mahallelerde bile çok üst düzeyde pastaneler görüyoruz. Bu sebeple bu yapılacak festivalle beraber Türkiye'ye böyle bir organizasyonun kazandırılmış olması sektörü iyi bir yere taşıyacaktır. Bizim konfederasyon olarak festivalde alacağımız başrol ise yarışmalardır. 10 ve 20 arasında bir sayıda yabancı ülkedeki pastacılarımızı Türkiye'ye getirerek ulusal ve uluslararası yarışmalar yapacağız. Ülkemizde de sektörde kendini kanıtlamış ustalar ve meslek lisesindeki öğrencilerimizi de yarışmalara dahil edeceğiz dedi.BOYOZ, GEVREK VE LOKMA İKRAM EDİLECEKİzmir'in pastane kültürünün Türkiye'de ilk defa yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu söyleyen İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, Pastane kültürü İzmir'den Türkiye'ye yayılmıştır. Biz bu kültürü yeniden hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bu festivalde pastanın yanı sıra boyoz, gevrek gibi lezzetlerimizi de üç gün boyunca tanıtacağız. Biz İzmir'imizin değerlerini duyurmak için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Fuar alanının çeşitli yerlerinde gözleme ocakları kurulacak. Fuarın her alanını etkin kullanacağız. Yüzbinlerce insan sıkışmadan alanı gezebilecek. İzmir'e has lokmanın tanıtımı yapılacak. Pastamızı yaklaşık 500 tane üye işyerimizle birlikte yapacağız. Onlara stantlar vereceğiz, bu stantlarda kendi ürünlerini tanıtacaklar hem de her gün 3'er yüz tane boyoz ve gevreği ikram olarak dağıtacaklar. Misafirlerimize 300 bin boyoz ve 300 bin gevrek ikram edeceğiz. Daha sonra bu iş yerlerimizle beraber 3 kilometrelik pastamızı hep birlikte yapacağız. Bu dünyada bir ilk olacak diye konuştu.