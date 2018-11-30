İzmir Patates Üreticisine Yağmur Engeli

30 Kasım 2018 Cuma 12:14



30 Kasım 2018 Cuma 12:14

Patates üreticisine yağmur engeliİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, son zamanlarda yağan yağmurların tarlaları çamur deryasına çevirmesi, patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapmalarını zorlaştırdı. Üretici ürününü tarlada çürümekten kurtarmak için çaba sarf ederken, patatesin tarladaki toprak altı fiyatı kilo başına kalitesine göre 15 ile 25 kuruş arasında artarak 1 lira 50 kuruş ile 1lira 80 kuruş arasında fiyatlarla satılmaya başlandı.Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden olan Ödemiş'te yılın 2'nci hasadında son yağmurlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaya başlandı. Güz mahsulü olarak adlandırılan, ağustos ayında ekilip kasımda hasat edilen 2'nci üründe verim bu yıl zaten düşükken, bir de tam patateslerin toplanacağı dönemde yağan yağmurların tarlaları suyla doldurması, üreticileri zor durumda bıraktı. Çamur nedeniyle tarlalarına girmekte zorlanan köylüler, 3-4 aylık emeklerinin boşa gitmesi ile karşı karşıya kaldı. Bazı üreticiler, patateslerin tarlada kalmaması için yağmura rağmen çalışmalarını sürdürdü. Üreticinin çamur nedeniyle tarlasına girememesi nedeniyle piyasada patatesin azalması ve hasat maliyetinin artması, fiyatlara da yansıdı. Patates fiyatları toprak altında kalitesine göre 15 ile 25 kuruş arasında artış gösterdi.Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş ve yöresinde, ovada patateste yaz ve güz olmak üzere yılda 2 mahsul alınmakta. Ödemiş'te ilk patates hasadı mayıs ayında başlar, 15 Temmuza kadar sürer. Temmuz ayının 15'inden sonra da bizim yaylalarımızda, patates yetiştirmeye devam edilir. İkinci ürün dediğimiz kışlık patateste ise hasat kasım ayında başlar, ocak ayına kadar devam eder dedi.Ödemiş Hali esnaflarından Eyüp Gürçay ise üreticiden patatesi şu an kalitesine göre kilosunu 1 lira 50 kuruş ile 1lira 80 kuruşa satın aldıklarını belirtip, Bunun üzerine 200 kuruş işçilik koyuyoruz. Böylece bize kalitesine göre kilosu 1 lira 70 kuruş ile 2 lira maliyette oluyor. Halde toptan olarak bu patatesi, kilosu 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 20 kuruştan satıyoruz. Pazarcılar ise kalitesine göre 3 kilosunu 10 veya 4 kilosunu 10 liradan satıyor. Fiyatlar biraz daha aşağıda olabilir ama yağmurda üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor. Bu da maliyetleri ister istemez biraz da olsa arttırıyor. Güz patatesi yeni söküdüğü için fazla durmaz. En fazla bir ay dayanır diye konuştu.