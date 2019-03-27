İzmir Patenli Gencin Tehlikeli Yolculuğu

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu İzmir
'de hızla ilerleyen bir kurye motosikletinin arkasına tutunup, tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, görenleri korkuttu. Yeşildere
Caddesi'nde, hızla giden bir kurye motosikletinin arka tarafına iki eliyle tutunup yolculuk yapan patenli genç, hem kendisini hem de trafikteki diğer araçların sürücülerini tehlikeye attı. Motosiklet
sürücüsü ise, arkasına takılan genci uyarmayarak yoluna devam etti. Gecin tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
İzmir, Güncel
Kaynak: DHA