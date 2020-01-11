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İzmir Pazarcılar Derneği, Konak'ta kaldırılan mahalle pazarı için eylem düzenledi

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Konak ilçesinde kurulan Millet Semt Pazarının kaldırılması sonucu oluşan mağduriyetten Konak Belediyesinin sorumlu olduğunu öne sürdü.

11.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:28İzmir Pazarcılar Derneği, Konak'ta kaldırılan mahalle pazarı için eylem düzenledi
Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, ilçesinde kurulan Millet Semt Pazarının kaldırılması sonucu oluşan mağduriyetten Konak Belediyesinin sorumlu olduğunu öne sürdü.
Millet Semt Pazarının kurulduğu alanda bir grup pazarcı esnafının katılımıyla basın açıklaması yapan Acar, pazarın mahkeme kararının ardından belediye tarafından kaldırılması nedeniyle 350 esnafın yanı sıra bu pazardan faydalanan 50 bin tüketicinin mağdur olduğunu savundu.
Bu konuda çevredeki 5 mahalle muhtarının Konak Belediyesine pazarın tekrar kurulması için başvurduğunu aktaran Acar, "Belediyedeki tüm yetkililer bu mağduriyetten sorumludur. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz, bu göz göre göre gelmiş bir sorundur. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Kimse 'esnafa mahkeme kararını gösteririm, bay bay, yerin yok' diyerek pazarcı esnafını sokağa atamaz." dedi.
Aralık 2019'a kadar cumartesi günleri Arı Caddesinde kurulan Millet Semt Pazarı, İzmir 3. İdari Mahkemesinde alınan kararın Konak Belediyesine tebliğ edilmesinin ardından kaldırılmıştı. Pazarın salı günleri Toros Kapalı Pazar Yerinde kurulmasına karar verilmişti.

İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: AA

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