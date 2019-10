İzmir pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar

Pedallarını çocuklarıyla birlikte çeviriyorlar İzmir 'de kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan Bisikletli Anneler Grubu üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak tüm şehri turluyor. Trafikte kadınların, çocukların ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekerek araç sürücülerini uyarmayı amaçlayan grup sayesinde bisikletlilerin görünürlüğü artıyor.İzmir'de kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla üç buçuk yıl önce kurulmuş olan Bisikletli Anneler Grubu'nun üyeleri, çocuklarını bisikletin arkasına oturtarak nereye isterse oraya yolculuk ediyor. Trafikte kadın, çocuk ve bisikletlilerin varlığına dikkat çekerek araç sürücülerini bu konuda uyarmak amacıyla bir araya gelen üyeler, haftalık olarak grup sürüşleri düzenliyor. Çoğunluğu anne olan ancak içlerinde çocuğu olmayan kadınların da bulunduğu grup sayesinde, bisikletlilerin görünürlüğü artıyor. Bisikletli Anneler Grubu'nun kurucusu Selda Erbay, Bisikletimin arkasında 2 buçuk yaşındaki kızım, yanımda 6 yaşındaki oğlumla birlikte trafiğe çıkıyorum. Onlarla beraber İzmir'in içinde her yere gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Grup ilk kurulduğu dönemde trafikte zorlanıyorduk. Dikkate alınmıyorduk. Kendimizi göstermek için daha çok çıkmaya başladık ve şuanda çok daha rahat hissediyoruz. Bisikletlilerin görünürlüğü arttıkça araç sürücüleri de bizi tanımaya başladı dedi.'BİZİ GÖRSÜNLER İSTİYORUZ'Amaçlarının kadınların bisiklet sürmesini sağlamak olduğunu söyleyen Erbay, Amacımız kadınların bisiklet sürmesini sağlamak. Arkadaşlarımla birlikte haftalık düzenli turlarımız oluyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Kendimizi göstermiş ve farkındalık yaratmış oluyoruz. Amacımız 'Trafikte kadınlar var, çocuklar var, bisikletliler var' diyebilmek. Hepimiz ulaşımda bisikleti kullanıyoruz ve bizi görsünler istiyoruz. Bu grubu kurduğumda bu denli büyük bir katılım olacağını beklemiyordum ama gördüm ki kadınlar birlikte bisiklet sürmek istiyorlarmış. Bisikletli anneler olarak şehir içi turlar yapıyoruz, bisikletli kadınlar ise daha uzak mesafede aktif olabiliyor diye konuştu.'54 YAŞINA KADAR BİSİKLET SÜRMEDİM'Biri 26 biri 27 yaşında iki çocuk sahibi olan 55 yaşındaki üye Aynur Kılıç, Bisiklet kullanmayı yaklaşık 1 buçuk sene önce öğrendim. Her şeyden önce bütün kadınlara 'Yaşım genç değil, yapamam' diye düşünmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu işe gerçekten gönül veriyorlarsa başlasınlar. Ben pedala hiç ayağımı koymamıştım. 1 buçuk sene önce ilk defa pedala ayağımı bastım şimdiyse Bergama, Çeşme, Selçuk gibi uzak ilçelere bisikletimle gidiyorum. Artık bisiklet tutkunu haline geldim. Bisiklet kullanmak her şeyden evvel açık havada yapılan bir spor ve kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. İzmir'de araç kullanan bütün sürücülerin giderek bisikletlilere daha saygılı davrandığını düşünüyorum. Birkaç sene öncesine göre trafikte bizim de olduğumuzu kabullendiler. Özellikle grup sürüşlerinde rahat ediyoruz. Bireysel kullanımlarda da bisiklet yollarını tercih ediyoruz. Bizler de sürücülerimize karşı saygılıyız dedi.'FARKINDALIĞI ARTTIRIYORUZ'17 yaşında bir oğlu olan Hülya Candar, Bu grubu arkadaşlarım vasıtasıyla öğrendim. Gruba katıldıktan sonra inanılmaz güzel bir sosyal çevrem oldu. Her hafta sonu minimum 50 kilometre olmak üzere bazen 100 kilometreye varan turlar yapıyoruz. Trafikte farkındalığı arttırıyoruz. Kadınların bisiklet sürebileceğini ve bisikletin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiğini insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bize özenen kadınlar oluyor, bizi durdurup soruyor ve grubumuza katılıyorlar böylelikle büyüyoruz. İzmir bisiklet sürmek için çok elverişli bir bölge dedi.