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İZMİR Polis, koronavirüs fırsatçılarına izin vermedi

Polis, koronavirüs fırsatçılarına izin vermedi İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi.

18.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Polis, koronavirüs fırsatçılarına izin vermedi İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi.
Uzmanların uyarıları doğrultusunda, Covid-19 salgınından korunmak için kolonya ve dezenfektan tüketimi artınca, durumu fırsat bilen kişiler de harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova semti 364/6 sokaktaki bir depoya, sahte dezenfektan üretildiği gerekçesiyle baskın düzenledi. Ekipler, depoda yaptıkları aramada, plastik tank içerisinde yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ile boş şişe ve bidonlar ele geçirdi. Ayrıca, işyerindeki diğer ürünlere de gerçek olup olmadığının anlaşılması için el konuldu. Olayla ilgili olarak, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.
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İZMİR Polis, koronavirüs fırsatçılarına izin vermedi

Kaynak: DHA

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İZMİR Polis, koronavirüs fırsatçılarına izin vermedi
Etiketler : Koronavirüs, Bornova, Polis, Güncel

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