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İzmir polisi aranan 236 kişiyi yakaladı

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi gözaltına alındı.

23.07.2019 18:50 İzmir polisi aranan 236 kişiyi yakaladı
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 15-21 Temmuz'da belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.
Polis ekipleri 496 araç ile 224 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 9 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 236 kişinin yakalandığı kontrollerde, 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 mermi, 16 fişek, 416 gram esrar, 39 gram kokain ve 61 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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