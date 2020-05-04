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İzmir polisi köpekleri yağmurdan kurtardı, elleriyle kuruladı

İzmir polisi köpekleri yağmurdan kurtardı, elleriyle kuruladı İzmir'de görevli polis memuru, yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusunu kapalı alana yerleştirdi.

04.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:19

İzmir'de görevli polis memuru, yağmurda ıslanan anne köpek ve 7 yavrusunu kapalı alana yerleştirdi. Islanan hayvanları elleriyle kurulayan polis, hepsiyle tek tek ilgilendi.

Yürekleri ısıtan olay 30 Nisan günü İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan Şehit Güryay Çelik Otoyol Büro Amirliğinde gerçekleşti. Görevli polis memuru Ali Ozan Dilbaz, otoyol kenarında gördüğü köpek ve 7 yavrusunun yağmurda ıslandığını fark etti. Köpekleri alarak kapalı bir alana koyan memur, anne köpeği severek güvenini kazandı. Daha sonra da yağmurda ıslanan köpek ve yavrularını bir bez vasıtasıyla tek tek elleriyle kuruladı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun çekildiği ve paylaşıldığından haberi olmadığını belirten polis memuru Ali Ozan Dilbaz, "Videonun çekildiğinden ve paylaşıldığından sonradan haberdar oldum. Mesai arkadaşlarım çekmişler videoyu. Canlılara, can dostlarımıza her zaman şefkat gösteriyoruz. Zorda kalmışlardı ve ben de önce anne köpeği severek güvenini kazandım, daha sonra da yavrularla tek tek ilgilendim" açıklamasında bulundu.

İzmir polisi köpekleri yağmurdan kurtardı, elleriyle kuruladı

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Anne, Yaşam, Güncel, Haber

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